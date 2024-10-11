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Шмыгаль о согласовании предоставления Украине 35 млрд евро за счет использования замороженных активов рф: должны быть доступны уже в конце года

Шмыгаль о согласовании предоставления Украине 35 млрд евро за счет использования замороженных активов рф: должны быть доступны уже в конце года

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 14:39  •  5532 просмотра

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Постпреды ЕС согласовали предоставление Украине 35 млрд евро из замороженных российских активов. По словам премьера Шмыгаля, средства должны быть доступны уже в конце 2024 года.

35 млрд евро специальной финансовой помощи Украине за счет использования замороженных российских активов, которые согласовали постоянные представители государств-членов Европейского Союза, должны быть доступны для Украины уже в конце этого года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Шмыгаль напомнил, что постоянные представители государств-членов Европейского Союза согласовали предоставление Украине специальной финансовой помощи на 35 млрд евро за счет использования замороженных российских активов.

Это большая победа Украины, над которой мы работали более 2 лет. Я благодарен нашим европейским партнерам за это справедливое и смелое решение. Мы ожидаем, что Совет ЕС утвердит его уже в ближайшее время. Средства должны быть доступны для Украины уже в конце этого года, что позволит нашему Правительству в полной мере профинансировать приоритетные расходы уже сначала 2025 финансового года

- сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что 50 млрд долл. кредита от ЕС и США нужно растягивать на 2 года, потому что эти деньги фактически «одноразовые» и придут, вероятно, в 2025 году.

Новых подобных договоренностей на будущее нет. Если потратить большую часть за один год, то в 2026  году Украина может встретиться с проблемой финансирования невоенных расходов. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
sovet-yevropeiskogo-soyuzaСовет Европейского Союза
roksolana-pidlasaРоксолана Пидласа
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль