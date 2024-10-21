Підласа про заяви Орбана заблокувати надання Україні 35 млрд євро: це був політичний фарс

Коли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що він заблокує надання Україні 35 млрд євро - це був відверто політичний фарс, він не мав такої можливості. Адже для виділення коштів потрібна була лише проста більшість голосів під час голосування в Раді ЄС. Про це повідомила народна депутатка, голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі телемарафону у середу, передає УНН.

Для України - це буде безповоротна допомога. Тобто Україна не буде погашати цей кредит в 50 млрд євро, які надійдуть до України. Вони будуть погашатися за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Більша частина заморожених активів російського Центрального банку знаходяться в Європейському Союзі, в Бельгії й ці кошти генерують за останніми даними від 4 до 5 млрд євро щороку. За рахунок цих коштів ЄС пропонує, як собі оцю позичку в 35 млрд євро, так й іншим країнам, які будуть долучатися до механізму допомоги Україні, зокрема США - розповіла Підласа.

Вона зазначила, що для США важливо, щоб російські активи були заморожені принаймні на 3 роки, тому що зараз кожні 6 місяців Рада ЄС подовжує замороження і кожного разу Угорщина може застосувати право вето, що створює для США велику невизначеність.

"І ось тут зараз, коли Єврокомісія запропонувала Раді ЄС продовжити заморозку активів до 3 років, Орбан (прем'єр Угорщини - ред.) знову застосував право вето. Тому, коли він говорив, що він заблокує надання Україні 35 млрд євро - це був відверто політичний фарс, він не мав такої можливості. Для виділення 35 млрд євро потрібно було лише проста більшість голосів під час голосування в Раді ЄС, а ось для замороження потрібне одноголосне рішення", - пояснила Підласа.

Підласа також повідомила, що зараз йде мова про те, що все ж таки США порівну поділять з ЄС свій внесок навіть, якщо не буде трирічної заморозки.

"Коли ми говоримо про 50 млрд дол. для України, то ці 50 млрд дол. - це максимум. Тобто якщо США надають 20 млрд дол., то ЄС знижує свій внесок з 35 млрд євро - це 39 млрд, якщо в доларах, також до 20 млрд дол., а ще 10 млрд дол. надають інші країн G7 - це Британія, Канада та Японія", - сказала Підласа.

Доповнення

Bloomberg повідомляв, що Орбан знову заблокував зусилля ЄС щодо санкцій проти рф, які необхідні для розгортання 50 млрд доларів кредиту для України.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що 35 млрд євро спеціальної фінансової допомоги Україні за рахунок використання заморожених російських активів, які погодили постійні представники держав-членів Європейського Союзу, мають бути доступні для України вже наприкінці цього року.

14 жовтня повідомлялося, що Депутати Європейського парламенту з питань торгівлі схвалили пакет фінансової допомоги для підтримки України, включаючи виняткову позику макрофінансової допомоги (МФД) на суму до 35 мільярдів євро.

Додамо

Згідно з планом G7, непередбачений прибуток, отриманий від активів, буде використано для поступового погашення суми грошей, яку кожен союзник позичить Україні. Якщо цей прибуток більше не буде доступний, Заходу доведеться платити за рахунками.

Спочатку передбачалося, що ЄС і США зроблять внесок у кредит рівними частинами по 18 млрд євро (20 млрд доларів США) кожен, але відсутність конкретики з боку Вашингтона змусила Брюссель різко збільшити свою частку до 35 млрд євро.

Внесок блоку може бути скорочений, якщо США, Канада, Велика Британія і Японія в кінцевому підсумку дадуть більші обіцянки. Австралія, яка не входить до G7, також може зробити свій внесок.

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