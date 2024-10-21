Підласа про заяви Орбана заблокувати надання Україні 35 млрд євро: це був політичний фарс

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3438 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 13233 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 29831 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 46180 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81363 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66433 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78683 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93856 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87344 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178352 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
48%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 16357 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24269 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11148 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 9576 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 8354 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 29830 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178352 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334440 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268078 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378535 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1162 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 46178 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18228 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23343 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29027 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Підласа про заяви Орбана заблокувати надання Україні 35 млрд євро: це був політичний фарс

Київ • УНН

 • 16126 перегляди

Роксолана Підласа пояснила, що Орбан не міг заблокувати надання Україні 35 млрд євро від ЄС. Для виділення коштів потрібна лише проста більшість голосів у Раді ЄС, а не одностайне рішення.

Підласа про заяви Орбана заблокувати надання Україні 35 млрд євро: це був політичний фарс

Коли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що він заблокує надання Україні 35 млрд євро - це був відверто політичний фарс, він не мав такої можливості. Адже для виділення коштів потрібна була лише проста більшість голосів під час голосування в Раді ЄС. Про це повідомила народна депутатка, голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі телемарафону у середу, передає УНН.

Для України - це буде безповоротна допомога. Тобто Україна не буде погашати цей кредит в 50 млрд євро, які надійдуть до України. Вони будуть погашатися за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Більша частина заморожених активів російського Центрального банку знаходяться в Європейському Союзі, в Бельгії й ці кошти генерують за останніми даними від 4 до 5 млрд євро щороку. За рахунок цих коштів ЄС пропонує, як собі оцю позичку в 35 млрд євро, так й іншим країнам, які будуть долучатися до механізму допомоги Україні, зокрема США

- розповіла Підласа.

Вона зазначила, що для США важливо, щоб російські активи були заморожені принаймні на 3 роки, тому що зараз кожні 6 місяців Рада ЄС подовжує замороження і кожного разу Угорщина може застосувати право вето, що створює для США велику невизначеність.

"І ось тут зараз, коли Єврокомісія запропонувала Раді ЄС продовжити заморозку активів до 3 років, Орбан (прем'єр Угорщини - ред.) знову застосував право вето. Тому, коли він говорив, що він заблокує надання Україні 35 млрд євро - це був відверто політичний фарс, він не мав такої можливості. Для виділення 35 млрд євро потрібно було лише проста більшість голосів під час голосування в Раді ЄС, а ось для замороження потрібне одноголосне рішення", - пояснила Підласа.

Підласа також повідомила, що зараз йде мова про те, що все ж таки США порівну поділять з ЄС свій внесок навіть, якщо не буде трирічної заморозки.

"Коли ми говоримо про 50 млрд дол. для України, то ці 50 млрд дол. - це максимум. Тобто якщо США надають 20 млрд дол., то ЄС знижує свій внесок з 35 млрд євро - це 39 млрд, якщо в доларах, також до 20 млрд дол., а ще 10 млрд дол. надають інші країн G7 - це Британія, Канада та Японія", - сказала Підласа.

Доповнення

Bloomberg повідомляв, що Орбан знову заблокував зусилля ЄС щодо санкцій проти рф, які необхідні для розгортання 50 млрд доларів кредиту для України.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що 35 млрд євро спеціальної фінансової допомоги Україні за рахунок використання заморожених російських активів, які погодили постійні представники держав-членів Європейського Союзу, мають бути доступні для України вже наприкінці цього року.

14 жовтня повідомлялося, що Депутати Європейського парламенту з питань торгівлі схвалили пакет фінансової допомоги для підтримки України, включаючи виняткову позику макрофінансової допомоги (МФД) на суму до 35 мільярдів євро.

Додамо

Згідно з планом G7, непередбачений прибуток, отриманий від активів, буде використано для поступового погашення суми грошей, яку кожен союзник позичить Україні. Якщо цей прибуток більше не буде доступний, Заходу доведеться платити за рахунками.

Спочатку передбачалося, що ЄС і США зроблять внесок у кредит рівними частинами по 18 млрд євро (20 млрд доларів США) кожен, але відсутність конкретики з боку Вашингтона змусила Брюссель різко збільшити свою частку до 35 млрд євро.

Внесок блоку може бути скорочений, якщо США, Канада, Велика Британія і Японія в кінцевому підсумку дадуть більші обіцянки. Австралія, яка не входить до G7, також може зробити свій внесок.

Єврокомісія подає до суду на Угорщину: що відомо03.10.24, 22:03 • 17642 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Європейський парламент
Європейська комісія
Верховна Рада
Bloomberg L.P.
Роксолана Підласа
Австралія
Європейський Союз
Канада
Бельгія
Сполучене Королівство
Японія
Сполучені Штати
Україна
Віктор Орбан
Денис Шмигаль
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78