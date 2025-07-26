США та Китай влаштували протистояння один одному щодо України в ООН - Reuters
Київ • УНН
США в ООН закликали Китай припинити експорт товарів подвійного призначення до росії, які використовуються у війні проти України. Китай відповів, що не є стороною конфлікту і звинуватив США у спробах перекласти провину.
В ООН у п'ятницю Сполучені Штати заявили Китаю, що йому слід "припинити підживлювати російську агресію" в Україні, на тлі того, як Китай звинуватив Вашингтон у спробах перекласти провину та розпалити конфронтацію, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Виконувач обов'язків постійного представника США в ООН Дороті Ші закликала всі країни, зокрема Китай, припинити експорт до росії товарів подвійного призначення, які, за твердженням Вашингтона, сприяють зміцненню воєнної промислової бази росії і дозволяють їй завдавати ударів по Україні з використанням безпілотників і ракет.
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"Заяви Пекіна про введення суворого експортного контролю щодо товарів подвійного призначення розвалюються на тлі щоденного виявлення китайських компонентів у безпілотниках, зброї та транспортних засобах, які росія використовує проти України", - заявила Ші на засіданні Ради Безпеки ООН, що складається з 15 членів.
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Китай не розпочинав війну в Україні, не є стороною конфлікту, ніколи не постачав смертоносну зброю і завжди "суворо контролював матеріали подвійного призначення, включаючи експорт безпілотників", відповів заступник постійного представника Китаю в ООН Ген Шуан.
"Ми закликаємо США припинити перекладати провину за українське питання чи провокувати конфронтацію, а натомість відігравати більш конструктивну роль у сприянні припиненню вогню та мирним переговорам", - заявив він Радбезу ООН.
"Якщо Китай щиро закликає до миру, він повинен припинити підживлювати російську агресію", - сказала Ші.
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