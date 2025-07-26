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США на Радбезі ООН нагадали рф про ультиматум Трампа і дорікнула Китаю

Київ • УНН

 • 336 перегляди

США в ООН нагадали про 50-денний ультиматум Трампа росії щодо миру в Україні та звинуватили Китай у постачанні товарів подвійного призначення, що використовуються у війні. росія продовжує атакувати мирних жителів, незважаючи на резолюцію ООН.

США на Радбезі ООН нагадали рф про ультиматум Трампа і дорікнула Китаю

Сполучені Штати під час засідання в ООН минулої ночі нагадали про ультиматум президента США Дональда Трампа росії для погодження на мир в Україні протягом 50 днів та зазначили, що Китай продовжує постачати у РФ товари подвійного призначення. Про це заявила виконувачка обов'язків постійного представника США при ООН Дороті Ші, пише УНН з посиланням на засідання Ради Безпеки ООН.

Деталі

Представниця США нагадала, що 14 липня Трамп попередив президента росії володимира путіна про необхідність упродовж 50 днів домовитися про мир з Україною.

Якщо росія не погодиться впродовж цього терміну припинити атаки, Сполучені Штати готові вжити подальших заходів

- підкреслила вона.

Американський посол зазначила, що росія продовжує вбивати українських мирних жителів. За її словами, російські безпілотники і ракети атакують школи, дитячі майданчики, багатоквартирні будинки та будинки для людей похилого віку.

Посол нагадала, що Рада Безпеки ООН понад 100 днів тому схвалила резолюцію, що закликає до швидкого припинення війни і встановлення міцного миру в Україні.

І хоча це посприяло переговорам у Саудівській Аравії та Стамбулі, прогрес далеко не відповідає діям, необхідним для миру

- заявила представниця США.

Крім того, посол розкритикувала Китай за продовження експорту до росії товарів подвійного призначення, що допомагають російській армії виробляти зброю й атакувати мирні міста України.

аява Пекіна про запроваджування суворого контролю за експортом товарів подвійного призначення просто розсипається на тлі щоденного виявлення компонентів китайського виробництва в безпілотниках, зброї й транспортних засобах, які росія використовує проти України

- зазначила Ші.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення росією через війну в Україні. Він анонсував запровадження 100% вторинних тарифів, якщо угоду з Україною не буде укладено протягом 50 днів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Рада Безпеки ООН
Організація Об'єднаних Націй
Пекін
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
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