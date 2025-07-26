США в Совбезе ООН напомнили рф об ультиматуме Трампа и упрекнули Китай

Соединенные Штаты во время заседания в ООН прошлой ночью напомнили об ультиматуме президента США Дональда Трампа россии для согласия на мир в Украине в течение 50 дней и отметили, что Китай продолжает поставлять в рф товары двойного назначения. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши, пишет УНН со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН.

Детали

Представитель США напомнила, что 14 июля Трамп предупредил президента россии владимира путина о необходимости в течение 50 дней договориться о мире с Украиной.

Если россия не согласится в течение этого срока прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры - подчеркнула она.

Американский посол отметила, что россия продолжает убивать украинских мирных жителей. По ее словам, российские беспилотники и ракеты атакуют школы, детские площадки, многоквартирные дома и дома престарелых.

Посол напомнила, что Совет Безопасности ООН более 100 дней назад одобрил резолюцию, призывающую к быстрому прекращению войны и установлению прочного мира в Украине.

И хотя это способствовало переговорам в Саудовской Аравии и Стамбуле, прогресс далеко не соответствует действиям, необходимым для мира - заявила представитель США.

Кроме того, посол раскритиковала Китай за продолжение экспорта в россию товаров двойного назначения, которые помогают российской армии производить оружие и атаковать мирные города Украины.

Заявление Пекина о введении строгого контроля за экспортом товаров двойного назначения просто рассыпается на фоне ежедневного обнаружения компонентов китайского производства в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины - отметила Ши.

Напомним

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство россией из-за войны в Украине. Он анонсировал введение 100% вторичных тарифов, если соглашение с Украиной не будет заключено в течение 50 дней.