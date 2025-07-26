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США и Китай устроили противостояние друг другу по Украине в ООН - Reuters

Киев • УНН

 • 3390 просмотра

США в ООН призвали Китай прекратить экспорт товаров двойного назначения в Россию, которые используются в войне против Украины. Китай ответил, что не является стороной конфликта и обвинил США в попытках переложить вину.

США и Китай устроили противостояние друг другу по Украине в ООН - Reuters

В ООН в пятницу Соединенные Штаты заявили Китаю, что ему следует "прекратить подпитывать российскую агрессию" в Украине, на фоне того, как Китай обвинил Вашингтон в попытках переложить вину и разжечь конфронтацию, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Исполняющий обязанности постоянного представителя США в ООН Дороти Ши призвала все страны, в частности Китай, прекратить экспорт в Россию товаров двойного назначения, которые, по утверждению Вашингтона, способствуют укреплению военной промышленной базы России и позволяют ей наносить удары по Украине с использованием беспилотников и ракет.

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"Заявления Пекина о введении строгого экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения разваливаются на фоне ежедневного обнаружения китайских компонентов в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины", - заявила Ши на заседании Совета Безопасности ООН, состоящего из 15 членов.

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Китай не начинал войну в Украине, не является стороной конфликта, никогда не поставлял смертоносное оружие и всегда "строго контролировал материалы двойного назначения, включая экспорт беспилотников", ответил заместитель постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шуан.

"Мы призываем США прекратить перекладывать вину за украинский вопрос или провоцировать конфронтацию, а вместо этого играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня и мирным переговорам", - заявил он Совбезу ООН.

"Если Китай искренне призывает к миру, он должен прекратить подпитывать российскую агрессию", - сказала Ши.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Reuters
Организация Объединенных Наций
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Tesla
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