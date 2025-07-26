Армія рф вдарила по "Епіцентру" на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Внаслідок масованої комбінованої атаки рф на Дніпропетровську область повністю знищено торговий центр "Епіцентр" у Дніпровському районі. Займання вже загасили, люди в Кам’янському не постраждали, але є пошкодження житлового фонду.
Через масовану комбіновану атаку рф на Дніпропетровську область повністю знищено торгівельний центр "Епіцентр". Про це повідомив мер Кам’янського Андрій Білоусов у Facebook, передає УНН.
Деталі
За словами Білоусова, внаслідок комбінованої атаки рф на область уночі сталося кілька загорянь у тому числі у Дніпровському районі.
Внаслідок атаки поряд з містом виникло декілька пожеж. Є пошкодження житлового фонду в місті, вибиті вікна. Вогнем повністю знищено торгівельний центр "Епіцентр" (територіально Дніпровський район області). Наразі займання вже загасили. Люди в Кам’янському не постраждали
Мер Кам'янського наголосив, що з перших хвилин до ліквідації наслідків залучені усі екстрені служби. Комунальники проводять прибирання скла, ведеться робота по закриттю вибитих вікон.
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Доповнення
У ніч проти 26 липня російські окупаційні війська здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпро та область, двоє загиблих, 5 постраждалих, виникли пожежі, багато пошкоджень.