Армія рф вдарила по "Епіцентру" на Дніпропетровщині

Через масовану комбіновану атаку рф на Дніпропетровську область повністю знищено торгівельний центр "Епіцентр". Про це повідомив мер Кам’янського Андрій Білоусов у Facebook, передає УНН.

За словами Білоусова, внаслідок комбінованої атаки рф на область уночі сталося кілька загорянь у тому числі у Дніпровському районі.

Внаслідок атаки поряд з містом виникло декілька пожеж. Є пошкодження житлового фонду в місті, вибиті вікна. Вогнем повністю знищено торгівельний центр "Епіцентр" (територіально Дніпровський район області). Наразі займання вже загасили. Люди в Кам’янському не постраждали