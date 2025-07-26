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17 з 27 російських ракет і 183 з 208 дронів знешкоджено за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 1150 перегляди

Вночі 26 липня росія випустила по Україні 208 дронів та 27 ракет, включаючи 12 балістичних. Сили оборони збили 183 безпілотники та 17 ракет, зафіксовано влучання у 9 локаціях.

17 з 27 російських ракет і 183 з 208 дронів знешкоджено за ніч над Україною

росія вночі випустила по Україні 208 дронів та 27 ракет, у тому числі 12 балістичних, збито і подавлено 183 безпілотники та 17 ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 липня ворог атакував 235-ма засобами повітряного нападу (208 БпЛА та 27 ракет різних типів):

  • 208 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ Криму;
    • 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (із Воронезької, Курської, Ростовської обл. - рф, Єйська та ТОТ Криму;
      • 8 крилатими ракетами Іскандер-К (із Єйська, Воронезької, Ростовської обл.);
        • 7 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. рф та ТОТ Запорізької обл.).

          "Основний напрямок удару – Дніпропетровщина", - ідеться у повідомленні.

          Ворог завдав комбінованого удару по Дніпру та області: двоє загиблих, 5 постраждалих26.07.25, 08:13 • 2326 переглядiв

          Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

          За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 200 засобів повітряного нападу противника: 183 ударних БпЛА; 17 ракет різних типів

          - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

          "Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) - на 8 локаціях", - сказано у повідомленні.

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          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          Війна
          Дніпропетровська область
          Збройні сили України
          Шахед-136
          Х-59
          Іскандер (ОТРК)
          Україна
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