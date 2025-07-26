Ворог завдав комбінованого удару по Дніпру та області: двоє загиблих, 5 постраждалих
Київ • УНН
Вночі 26 липня російські війська атакували Дніпро та область. Загинули двоє людей, п'ятеро постраждали, пошкоджено багатоповерхівку, промислові підприємства та торговельний центр.
У ніч проти 26 липня російські окупаційні війська здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпро та область, двоє загиблих, 5 постраждалих, виникли пожежі, багато пошкоджень. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Страшна ніч. Масована комбінована атака на область. Попередньо, 7 ракет та 26 БпЛА оборонці неба збили. Про це повідомили в ПвК. На жаль, є й влучання
Лисак зазначив, що внаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік, постраждала жінка.
"Понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці – зайнялися авто, - додав він.
Кілька загорянь – і у Дніпровському районі. Вогонь охопив торговельний центр. Пожежі
Лисак зазначив, що в Дніпровському районі загинула одна людина, ще четверо – отримали поранення.
Нагадаємо
Цієї ночі Харків зазнав майже тригодинної масованої комбінованої атаки. Ворог застосував керовані авіабомби, балістичні ракети та дрони-камікадзе, завдавши 4 удари КАБ, 2 удари балістикою та близько 15 атак "шахедами".