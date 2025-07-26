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Ворог завдав комбінованого удару по Дніпру та області: двоє загиблих, 5 постраждалих

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Вночі 26 липня російські війська атакували Дніпро та область. Загинули двоє людей, п'ятеро постраждали, пошкоджено багатоповерхівку, промислові підприємства та торговельний центр.

Ворог завдав комбінованого удару по Дніпру та області: двоє загиблих, 5 постраждалих

У ніч проти 26 липня російські окупаційні війська здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпро та область, двоє загиблих, 5 постраждалих, виникли пожежі, багато пошкоджень. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Страшна ніч. Масована комбінована атака на область. Попередньо, 7 ракет та 26 БпЛА оборонці неба збили. Про це повідомили в ПвК. На жаль, є й влучання

- йдеться у повідомленні.

Лисак зазначив, що внаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік, постраждала жінка.

"Понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці – зайнялися авто, - додав він.

Кілька загорянь – і у Дніпровському районі. Вогонь охопив торговельний центр. Пожежі

Лисак зазначив, що в Дніпровському районі загинула одна людина, ще четверо – отримали поранення.

Нагадаємо

Цієї ночі Харків зазнав майже тригодинної масованої комбінованої атаки. Ворог застосував керовані авіабомби, балістичні ракети та дрони-камікадзе, завдавши 4 удари КАБ, 2 удари балістикою та близько 15 атак "шахедами".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
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