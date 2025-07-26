17 из 27 российских ракет и 183 из 208 дронов уничтожены за ночь над Украиной

Россия ночью выпустила по Украине 208 дронов и 27 ракет, в том числе 12 баллистических, сбито и подавлено 183 беспилотника и 17 ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 26 июля враг атаковал 235-ю средствами воздушного нападения (208 БпЛА и 27 ракет различных типов):

208 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ Крыма;

12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (из Воронежской, Курской, Ростовской обл. - РФ, Ейска и ТОТ Крыма;

8 крылатыми ракетами Искандер-К (из Ейска, Воронежской, Ростовской обл.);

7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (из воздушного пространства Белгородской обл. РФ и ТОТ Запорожской обл.).

"Основное направление удара – Днепропетровщина", - говорится в сообщении.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 200 средств воздушного нападения противника: 183 ударных БпЛА; 17 ракет различных типов - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) - на 8 локациях", - сказано в сообщении.

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