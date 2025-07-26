Зеленский о ночной российской атаке: точно не может быть никакой тишины в ответ на такие удары

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ на Украину, указав, что "точно не может быть никакой тишины в ответ на такие удары, и украинские дальнобойные дроны это обеспечивают", пишет УНН.

Детали

"Утренние доклады министра внутренних дел Украины и военных. Ночью россияне нанесли комбинированный удар: ракеты, в том числе баллистика, дроны. Били по линии Сумщина - Харьковщина - Днепровщина", - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, спасатели сразу отреагировали, выразив благодарность "за эту неизменную оперативность помощи нашим людям". "Есть раненые в результате российского удара. К сожалению, также есть погибшие. Мои соболезнования", - отметил Президент.

Точно не может быть никакой тишины в ответ на такие удары, и украинские дальнобойные дроны это обеспечивают. Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская же война имеет для них реальные последствия. Точность наших дронов, ежедневный характер украинских ответов - это один из тех аргументов, которые точно приблизят мир - подчеркнул Зеленский.

Враг нанес комбинированный удар по Днепру и области: двое погибших, 5 пострадавших