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Зеленский о ночной российской атаке: точно не может быть никакой тишины в ответ на такие удары

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Президент Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ, заявив, что украинские дальнобойные дроны обеспечивают ответ на такие удары. Он отметил, что российские военные предприятия, логистика и аэропорты должны ощущать последствия войны.

Зеленский о ночной российской атаке: точно не может быть никакой тишины в ответ на такие удары

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ на Украину, указав, что "точно не может быть никакой тишины в ответ на такие удары, и украинские дальнобойные дроны это обеспечивают", пишет УНН.

Детали

"Утренние доклады министра внутренних дел Украины и военных. Ночью россияне нанесли комбинированный удар: ракеты, в том числе баллистика, дроны. Били по линии Сумщина - Харьковщина - Днепровщина", - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, спасатели сразу отреагировали, выразив благодарность "за эту неизменную оперативность помощи нашим людям". "Есть раненые в результате российского удара. К сожалению, также есть погибшие. Мои соболезнования", - отметил Президент.

Точно не может быть никакой тишины в ответ на такие удары, и украинские дальнобойные дроны это обеспечивают. Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская же война имеет для них реальные последствия. Точность наших дронов, ежедневный характер украинских ответов - это один из тех аргументов, которые точно приблизят мир

- подчеркнул Зеленский.

Враг нанес комбинированный удар по Днепру и области: двое погибших, 5 пострадавших26.07.25, 08:13 • 1688 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Сумская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Министерство внутренних дел Украины
Владимир Зеленский
Украина
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