Зеленский о ночной российской атаке: точно не может быть никакой тишины в ответ на такие удары
Киев • УНН
Президент Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ, заявив, что украинские дальнобойные дроны обеспечивают ответ на такие удары. Он отметил, что российские военные предприятия, логистика и аэропорты должны ощущать последствия войны.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ на Украину, указав, что "точно не может быть никакой тишины в ответ на такие удары, и украинские дальнобойные дроны это обеспечивают", пишет УНН.
Детали
"Утренние доклады министра внутренних дел Украины и военных. Ночью россияне нанесли комбинированный удар: ракеты, в том числе баллистика, дроны. Били по линии Сумщина - Харьковщина - Днепровщина", - написал Зеленский в соцсетях.
По его словам, спасатели сразу отреагировали, выразив благодарность "за эту неизменную оперативность помощи нашим людям". "Есть раненые в результате российского удара. К сожалению, также есть погибшие. Мои соболезнования", - отметил Президент.
Точно не может быть никакой тишины в ответ на такие удары, и украинские дальнобойные дроны это обеспечивают. Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская же война имеет для них реальные последствия. Точность наших дронов, ежедневный характер украинских ответов - это один из тех аргументов, которые точно приблизят мир
Враг нанес комбинированный удар по Днепру и области: двое погибших, 5 пострадавших26.07.25, 08:13 • 1688 просмотров