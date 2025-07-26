Зеленський про нічну російську атаку: точно не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф на Україну, вказавши, що "точно не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари, і українські далекобійні дрони це забезпечують", пише УНН.

"Ранкові доповіді міністра внутрішніх справ України та військових. Вночі росіяни завдали комбінованого удару: ракети, зокрема балістика, дрони. Били по лінії Сумщина - Харківщина - Дніпровщина", - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, рятувальники одразу відреагували, висловивши вдячність "за цю незмінну оперативність допомоги нашим людям". "Є поранені внаслідок російського удару. На жаль, також є загиблі. Мої співчуття", - зазначив Президент.

Точно не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари, і українські далекобійні дрони це забезпечують. Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки. Влучність наших дронів, щоденний характер українських відповідей - це один з тих аргументів, які точно наблизять мир