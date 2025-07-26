Зеленський про нічну російську атаку: точно не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари
Київ • УНН
Президент Зеленський відреагував на нічну атаку РФ, заявивши, що українські далекобійні дрони забезпечують відповідь на такі удари. Він зазначив, що російські військові підприємства, логістика та аеропорти мають відчувати наслідки війни.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф на Україну, вказавши, що "точно не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари, і українські далекобійні дрони це забезпечують", пише УНН.
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"Ранкові доповіді міністра внутрішніх справ України та військових. Вночі росіяни завдали комбінованого удару: ракети, зокрема балістика, дрони. Били по лінії Сумщина - Харківщина - Дніпровщина", - написав Зеленський у соцмережах.
З його слів, рятувальники одразу відреагували, висловивши вдячність "за цю незмінну оперативність допомоги нашим людям". "Є поранені внаслідок російського удару. На жаль, також є загиблі. Мої співчуття", - зазначив Президент.
Точно не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари, і українські далекобійні дрони це забезпечують. Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки. Влучність наших дронів, щоденний характер українських відповідей - це один з тих аргументів, які точно наблизять мир
Ворог завдав комбінованого удару по Дніпру та області: двоє загиблих, 5 постраждалих26.07.25, 08:13 • 1692 перегляди