Армия РФ ударила по «Эпицентру» на Днепропетровщине

В результате массированной комбинированной атаки РФ на Днепропетровскую область полностью уничтожен торговый центр "Эпицентр". Об этом сообщил мэр Каменского Андрей Белоусов в Facebook, передает УНН.

Детали

По словам Белоусова, в результате комбинированной атаки РФ на область ночью произошло несколько возгораний, в том числе в Днепровском районе.

В результате атаки рядом с городом возникло несколько пожаров. Есть повреждения жилого фонда в городе, выбиты окна. Огнем полностью уничтожен торговый центр "Эпицентр" (территориально Днепровский район области). Сейчас возгорание уже потушили. Люди в Каменском не пострадали - сообщил Белоусов.

Мэр Каменского подчеркнул, что с первых минут к ликвидации последствий привлечены все экстренные службы. Коммунальщики проводят уборку стекла, ведется работа по закрытию выбитых окон.

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Дополнение

В ночь на 26 июля российские оккупационные войска совершили массированную комбинированную атаку на Днепр и область, двое погибших, 5 пострадавших, возникли пожары, много повреждений.