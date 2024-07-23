До 14:00 во всех регионах будет действовать одна очередь отключений. После 14:00 количество очередей увеличится до 2-3 в зависимости от области.
В Украине до 14:00 во всех регионах будет действовать одна очередь отключений электроэнергии. После 14:00 количество очередей начнет увеличиваться в зависимости от области, сообщили в НЭК «Укрэнерго» во вторник, пишет УНН.
Детали
«Сегодня до 14:00 во всех регионах будет действовать одна очередь отключений», - сообщили в компании.
По данным Укрэнерго:
В Україні побільшало проблем з передачею електроенергії на тлі мережевих обмежень - Міненерго23 июля 2024, 08:42 • 15483 просмотра