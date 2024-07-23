В Украине до 14:00 во всех регионах будет действовать одна очередь отключений электроэнергии. После 14:00 количество очередей начнет увеличиваться в зависимости от области, сообщили в НЭК «Укрэнерго» во вторник, пишет УНН.

Детали

«Сегодня до 14:00 во всех регионах будет действовать одна очередь отключений», - сообщили в компании.

По данным Укрэнерго:

С 14:00 до 16:00 - 1 очередь, 16:00-19:00 - 2 очереди, 19:00-24:00 - 3 очереди отключений во Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях;

С 14:00 до 16:00 - 2 очереди; 16:00-24:00 - 3 очереди отключений в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой областях.

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