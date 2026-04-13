Лизинг самолетов пытаются приравнять к роялти: риски для украинских авиаперевозчиков
Украина ожидает контакта Зеленского с Мадьяром - МИД
США начинают блокаду Ормузского пролива: Трамп сделал заявление после срыва переговоров
Парад планет и Новолуние - гороскоп на 13-19 апреля
Резиденцию путина на валдае окружили 12 позициями ПВО "панцирь" - фото
Новый обмен пленными и продление перемирия - Буданов сделал новые заявления
Пятая Пасха во время войны - Зеленский с супругой поздравили украинцев с праздником
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы оккупантов в Крыму и нефтеперекачивающей станции "Крымская"
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме - как это было
ВСУ готовы дать отпор оккупантам в случае нарушения перемирия на Пасху - Генштаб
Не только страны Залива – Зеленский назвал заинтересованных в сотрудничестве в сфере безопасности и анонсировал более глубокие договоренности в Европе

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Рустем Умеров доложил о запросах стран Залива и не только на украинскую экспертизу, в том числе по ПВО и безопасности на море. Готовятся и более глубокие договоренности по безопасности с партнерами в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о заинтересованности в сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной 9 стран, в том числе с Ближнего Востока и Персидского залива, а также государств Азии и Африки, и о подготовке основы для более глубоких соглашений по безопасности в Европе с ожидаемым результатом на этой неделе, пишет УНН.

Детали

"Доклад Рустема Умерова по итогам первого этапа работы с нашими партнерами в регионе Ближнего Востока и Залива. Важно, что украинская военная экспертиза признается, а боевой опыт наших воинов становится сильной частью защиты партнеров. Каждый народ заслуживает безопасности, и мы готовы оперативно и действенно поддерживать тех, кто поддерживает наше государство и независимость. Это касается защиты от ударных и других типов дронов в небе, а также решения задач безопасности на море – украинский опыт в Черном море может быть применен и на других глобально важных морских путях", - отметил Зеленский в соцсетях.

На этом этапе Украина находится в коммуникации по безопасности с Саудовской Аравией, Эмиратами, Катаром, Иорданией, Турцией, Сирией, Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Имеем запросы по взаимодействию с Ираком. Сегодня обсудили потенциал совместной работы с государствами Кавказа, а также Восточной и Юго-Восточной Азии. Есть содержательные запросы от государств Африки

- указал Зеленский.

Соглашения по безопасности в Европе

Готовим основу и для более глубоких соглашений по безопасности в Европе – уже на этой неделе рассчитываем достичь результатов. Поручил секретарю СНБО Украины финализировать драфты нескольких новых соглашений по безопасности и готовить их к подписанию. Слава Украине!

- сказал Зеленский.

