Не только страны Залива – Зеленский назвал заинтересованных в сотрудничестве в сфере безопасности и анонсировал более глубокие договоренности в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о заинтересованности в сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной 9 стран, в том числе с Ближнего Востока и Персидского залива, а также государств Азии и Африки, и о подготовке основы для более глубоких соглашений по безопасности в Европе с ожидаемым результатом на этой неделе, пишет УНН.

Детали

"Доклад Рустема Умерова по итогам первого этапа работы с нашими партнерами в регионе Ближнего Востока и Залива. Важно, что украинская военная экспертиза признается, а боевой опыт наших воинов становится сильной частью защиты партнеров. Каждый народ заслуживает безопасности, и мы готовы оперативно и действенно поддерживать тех, кто поддерживает наше государство и независимость. Это касается защиты от ударных и других типов дронов в небе, а также решения задач безопасности на море – украинский опыт в Черном море может быть применен и на других глобально важных морских путях", - отметил Зеленский в соцсетях.

На этом этапе Украина находится в коммуникации по безопасности с Саудовской Аравией, Эмиратами, Катаром, Иорданией, Турцией, Сирией, Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Имеем запросы по взаимодействию с Ираком. Сегодня обсудили потенциал совместной работы с государствами Кавказа, а также Восточной и Юго-Восточной Азии. Есть содержательные запросы от государств Африки - указал Зеленский.

Соглашения по безопасности в Европе

Готовим основу и для более глубоких соглашений по безопасности в Европе – уже на этой неделе рассчитываем достичь результатов. Поручил секретарю СНБО Украины финализировать драфты нескольких новых соглашений по безопасности и готовить их к подписанию. Слава Украине! - сказал Зеленский.

