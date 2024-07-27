Погода в Украине на выходные будет преимущественно облачной, местами пройдут дожди с грозами, изнурительная жара пока не вернется, однако показатели среднесуточной температуры будут расти. Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В субботу, 27 июля, на большей части территории страны температура днем составит +29...+31° (ночью - +19...+22°). На юге и востоке воздух прогреется до +27...+29° (ночью - до +16...+18°), на западе - до +25...+27° (ночью - +15...+17°).

По всей Украине ожидается переменная облачность, в Херсонской и Запорожской областях возможны кратковременные дожди.

В воскресенье, 28 июля, на юге, в Запорожской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях, а также на Закарпатье ожидается до +32...+34° (ночью - +19...+21°). На остальной территории средняя дневная температура составит +29...+31°, ночная - +15...+17° (на западе) и +16...+19° (в других областях).

Небо над Украиной будет преимущественно облачным, жителям Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей, выходя из дома, стоит взять с собой зонтики - возможны кратковременные дожди.

Дополнение

Новая неделя начнется с дождей и гроз в центральной части Украины, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях. В южных, юго-восточных и восточных регионах погода в начале недели будет очень жаркой: +32...+35° днем и +21...+23° ночью. В центре термометры покажут +28...+30° (ночью - +18...+20°), в северных и западных областях страны будет комфортнее - +24...+28° (ночью - +15...+20°).

Синоптики предупреждают, что 27-28 июля на территории восточных, южных и центральных областей (кроме Винницкой), а также в Житомирской, Черниговской, Сумской и Киевской областях прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, в дневное время на выходных ожидается высокий УФ-индекс, поэтому необходимо как можно меньше находиться на открытом солнце и обновлять крем с SPF 50 каждые 2-3 часа.

Славяне верили, что непогода 27 июля задержится еще по крайней мере на неделю. Жара в этот день считалась признаком богатого урожая, а слишком активные летучие мыши под вечер - приметой теплого, но не жаркого окончания лета.

Если 28 июля жаркая погода сочеталась с дождями, наши предки ожидали раннюю осень. А вечерний туман «прогнозировал» дождливый август.