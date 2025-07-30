На конференции ООН 17 стран призвали положить конец господству ХАМАС в Газе
Киев • УНН
Конференция ООН в Нью-Йорке завершилась призывом 17 стран к прекращению правления ХАМАС в секторе Газа. Подписанты осудили атаки ХАМАС и Израиля, требуя вывода войск Израиля и прекращения строительства поселений.
Конференция Организации Объединенных Наций, направленная на возобновление усилий по решению проблемы создания двух государств на Ближнем Востоке, завершилась в Нью-Йорке призывом 17 стран к прекращению правления ХАМАС в секторе Газа и конкретным шагам для завершения конфликта. Об этом пишет УНН со ссылкой на DPA.
Детали
Мы договорились принять коллективные меры для прекращения войны в Газе, достижения справедливого, мирного и прочного урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе эффективного внедрения решения о создании двух государств
В семистраничном документе осуждаются нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которые спровоцировали конфликт в Газе. При этом отмечается, что палестинская боевая группировка должна передать свое оружие Палестинской администрации, базирующейся на Западном берегу реки Иордан.
Среди подписантов – Великобритания, Франция, Канада, Норвегия и Ирландия, а также влиятельные арабские страны – Саудовская Аравия и Иордания, Египет и Катар, выступающие посредниками между Израилем и ХАМАС по соглашению о прекращении огня.
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Подписанты также осудили "атаки Израиля на гражданское население в Газе и гражданскую инфраструктуру, осаду и голод, которые привели к разрушительной гуманитарной катастрофе и кризису защиты".
Страны-участницы конференции призвали Израиль вывести войска из прибрежной зоны и прекратить деятельность по строительству поселений на оккупированном Западном берегу. Группа стран также подчеркнула, что поддерживает стабилизационные силы ООН в регионе.
Заявление должно быть официально принято ООН до сентября, и тем временем, вероятно, к нему подпишутся другие страны. Ожидания относительно конференции, организованной Саудовской Аравией и Францией, были низкими, поскольку ключевые игроки Израиль и Соединенные Штаты отсутствовали.
Дополнение
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал оценку заявлению главы правительства Великобритании Кира Стармера о будущем признании Палестины государством.