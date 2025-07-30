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На конференции ООН 17 стран призвали положить конец господству ХАМАС в Газе

Киев • УНН

 • 3138 просмотра

Конференция ООН в Нью-Йорке завершилась призывом 17 стран к прекращению правления ХАМАС в секторе Газа. Подписанты осудили атаки ХАМАС и Израиля, требуя вывода войск Израиля и прекращения строительства поселений.

На конференции ООН 17 стран призвали положить конец господству ХАМАС в Газе

Конференция Организации Объединенных Наций, направленная на возобновление усилий по решению проблемы создания двух государств на Ближнем Востоке, завершилась в Нью-Йорке призывом 17 стран к прекращению правления ХАМАС в секторе Газа и конкретным шагам для завершения конфликта. Об этом пишет УНН со ссылкой на DPA.

Детали

Мы договорились принять коллективные меры для прекращения войны в Газе, достижения справедливого, мирного и прочного урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе эффективного внедрения решения о создании двух государств

- говорится в заключительной декларации конференции.

В семистраничном документе осуждаются нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которые спровоцировали конфликт в Газе. При этом отмечается, что палестинская боевая группировка должна передать свое оружие Палестинской администрации, базирующейся на Западном берегу реки Иордан.

Среди подписантов – Великобритания, Франция, Канада, Норвегия и Ирландия, а также влиятельные арабские страны – Саудовская Аравия и Иордания, Египет и Катар, выступающие посредниками между Израилем и ХАМАС по соглашению о прекращении огня.

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Подписанты также осудили "атаки Израиля на гражданское население в Газе и гражданскую инфраструктуру, осаду и голод, которые привели к разрушительной гуманитарной катастрофе и кризису защиты".

Страны-участницы конференции призвали Израиль вывести войска из прибрежной зоны и прекратить деятельность по строительству поселений на оккупированном Западном берегу. Группа стран также подчеркнула, что поддерживает стабилизационные силы ООН в регионе.

Заявление должно быть официально принято ООН до сентября, и тем временем, вероятно, к нему подпишутся другие страны. Ожидания относительно конференции, организованной Саудовской Аравией и Францией, были низкими, поскольку ключевые игроки Израиль и Соединенные Штаты отсутствовали.

Дополнение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал оценку заявлению главы правительства Великобритании Кира Стармера о будущем признании Палестины государством.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Республика Ирландия
Израиль
Кир Стармер
Организация Объединенных Наций
Иордания
Канада
Франция
Норвегия
Великобритания
Саудовская Аравия
Катар
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Египет
Государство Палестина