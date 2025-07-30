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На конференції ООН 17 країн закликали покласти кінець пануванню ХАМАС в Газі

Київ • УНН

 • 738 перегляди

Конференція ООН у Нью-Йорку завершилася закликом 17 країн до припинення правління ХАМАС у секторі Газа. Підписанти засудили атаки ХАМАС та Ізраїлю, вимагаючи виведення військ Ізраїлю та припинення будівництва поселень.

На конференції ООН 17 країн закликали покласти кінець пануванню ХАМАС в Газі

Конференція Організації об’єднаних націй, спрямована на відродження зусиль щодо вирішення проблеми створення двох держав на Близькому Сході, завершилася у Нью-Йорку закликом 17 країн до припинення правління ХАМАС у секторі Газа та конкретних кроків для завершення конфлікту. Про це пише УНН з посиланням на DPA.

Деталі

Ми домовилися вжити колективних заходів для припинення війни в Газі, досягнення справедливого, мирного та тривалого врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі ефективного впровадження рішення про створення двох держав

- йдеться у заключній декларації конференції.

У семисторінковому документі засуджуються напади ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, які спровокували конфлікт у Газі. При цьому зазначається, що палестинське бойове угруповання має передати свою зброю Палестинській адміністрації, що базується на Західному березі річки Йордан.

Серед підписантів – Велика Британія, Франція, Канада, Норвегія та Ірландія, а також впливові арабські країни – Саудівська Аравія та Йорданія, Єгипет і Катар, які виступають посередниками між Ізраїлем та ХАМАС щодо угоди про припинення вогню.

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Підписанти також засудили "атаки Ізраїлю на цивільне населення в Газі та цивільну інфраструктуру, облогу та голод, які призвели до руйнівної гуманітарної катастрофи та кризи захисту".

Країни-учасники конференції закликали Ізраїль вивести війська з прибережної зони та припинити діяльність з будівництва поселень на окупованому Західному березі. Група країн також наголосила, що підтримує стабілізаційні сили ООН у регіоні.

Заява має бути офіційно прийнята ООН до вересня, і тим часом, ймовірно, до неї підпишуться інші країни. Очікування щодо конференції, організованої Саудівською Аравією та Францією, були низькими, оскільки ключові гравці Ізраїль та Сполучені Штати були відсутні.

Доповнення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу дав оцінку заяві глави уряду Великої Британії Кіра Стармера про майбутнє визнання Палестини державою.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Ірландія
Ізраїль
Кір Стармер
Організація Об'єднаних Націй
Йорданія
Канада
Франція
Норвегія
Велика Британія
Саудівська Аравія
Катар
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Палестинська держава