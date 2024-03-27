Из-за новых ограничений ЕС по агроимпорту Украина может потерять миллионы - СМИ

Согласно новому проекту беспошлинной торговли из Украины с ЕС, который предусматривает новые ограничения, Киев потеряет миллионы евро потенциальной прибыли. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах Евросоюза, передает УНН.

Детали

Отмечается, что бельгийское председательство в Совете ЕС обновило проект соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной, учитывая новые ограничения агроимпорта. Обновленный проект частично учел требования Польши и Франции.

Согласно документу, базовый период, который будет учитываться при определении объемов поставок украинской агропродукции, будет охватывать не только 2022 и 2023 годы, но и вторую половину 2021 года, когда объемы украинского импорта были ниже.

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В издании подчеркнули, что Украина выступила против этого предложения.

По оценкам Еврокомиссии, озвученных на закрытом заседании послов стран-членов ЕС, Украина потеряет 86 миллионов евро, если второе полугодие 2021-го будут брать также за основу расчетов.

В целом же ограничения, которые будут базироваться на оценках импорта за половину 2021-го, а также за 2022 и 2023 годы, оценили в 331 миллион евро потерь для украинского бюджета.

Дополнение

Польша и Франция поддержали обновленный вариант соглашения, заручившись поддержкой ряда стран ЕС, в частности Италии, Венгрии, Австрии.

Против поправок выступают Германия, Нидерланды, Финляндия, страны Балтии, Люксембург.

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Отмечается, что предыдущий проект договоренности, согласованный с Европарламентом, предусматривал, что квоты на следующий период, который начнется с июня этого года, будут рассчитывать, исходя из объемов украинского агроимпорта за 2022-2023 годы, когда для него уже действовали льготы - отсутствие пошлин и квот.

Напомним

Министр аграрной политики Украины предупреждает, что попытки Франции и Польши ограничить импорт украинской сельскохозяйственной продукции могут продолжить войну, уменьшив доходы Украины.