Сольский во время Совета ЕС развенчал негативные мифы об украинском агросекторе
Киев • УНН
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства развенчал негативные мифы о том, что украинский аграрный сектор не имеет экономической основы, отметив способность Украины выстоять и победить в войне с Россией.
Николай Сольский во время Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства развенчивал негативные мифы об украинском агросекторе, которые не имеют экономической основы. Об этом пишет Министерство аграрной политики, передает УНН.
Если проанализировать цифры по состоянию на сегодня, получается что мы обсуждаем проблемы, масштаб которых на самом деле гораздо меньше. К сожалению, украинский аграрный сектор стал объектом негативных мифов, которые на самом деле не имеют экономической подоплеки, а в основном стали продуктом политической конъюнктуры. Что для нас наиболее больно - это то, что обсуждение этих мифов затмевают собой сверхважную цель - способность Украины выстоять и победить в войне с Россией.
Детали
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства (Agrifish), которое состоялось 26 марта в Брюсселе, также отметил, что Украина рассчитывает на продолжение действия беспошлинного и бесквотного режима торговли с ЕС. Он выразил надежду на понимание и поддержку ЕС в ситуации, сложившейся с нашим экспортом.
Сольский также отметил, что украинский экспорт зерновых в ЕС вернулся на уровень до 2022 года. Почти год Украина не поставляет в соседние страны пшеницу, подсолнечник, кукурузу и рапс, абсолютное большинство агроэкспорта вывозит морем.
По словам Министра, с начала года из 17 млн тонн агроэкспорта, около 12 млн тонн ушло через порты большой Одессы, еще почти 3 млн тонн отправлено Дунаем и всего 2 млн наземным транспортом, в основном по железной дороге, через соседние страны ЕС.
Мы транзитом перевозим через Польшу в месяц столько же, сколько вывозим через украинские морские порты за один день. Сейчас стоимость экспорта из Украины морским путем намного конкурентнее, чем по суше.
Он подчеркнул, что негативного влияния экспорт украинской агропродукции на рынки ЕС нет, а иногда выполняет свою роль для стабилизации баланса цен.
В частности, доля украинского мяса птицы и яиц в общем потреблении ЕС составляет менее 2% и 1% соответственно. Цена на сахар в ЕС до сих пор значительно выше, чем была до полномасштабного вторжения. Если забрать с рынка украинский сахар, цена в ЕС еще возрастет.
Министр агрополитики подчеркнул, что Украина стремится к свободной торговле с ЕС на конкурентных рыночных началах.
Любые ограничения только ослабляют Украину экономически и прямо отдаляют основную цель - нашу с вами общую победу над Россией в этой войне.
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Сольский во время Совета ЕС развенчал негативные мифы об украинском агросекторе
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства развенчал негативные мифы о том, что украинский аграрный сектор не имеет экономической основы, отметив способность Украины выстоять и победить в войне с Россией.
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