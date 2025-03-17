Италия попала в пятерку стран, которые способствуют “демократической рецессии” в Европе - отчет

Италия входит в пятерку стран, которые активно подрывают верховенство закона, что способствует углублению "демократической рецессии" в Европе. Это отмечено в отчете Союза за гражданские свободы Европы (Liberties), который был опубликован 17 марта 2025 года.

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, в докладе Союза за гражданские свободы Европы (Liberties) говорится о том, что Италия входит в пятерку "демонтажников" - наряду с Болгарией, Хорватией, Румынией и Словакией, - которые "намеренно подрывают верховенство закона практически во всех аспектах".

В докладе также отмечается значительный регресс в Венгрии, где в 2024 году было зафиксировано усиление давления на неправительственные организации и СМИ.

Демократическая рецессия в Европе углубилась в 2024 году - говорится в заявлении Liberties.

В отчете отмечены судебные системы, подверженные политическим манипуляциям, слабое применение законов против коррупции, чрезмерное использование ускоренных законодательных процедур, преследование журналистов и растущие ограничения на мирные протесты.

Без решительных действий ЕС рискует дальнейшей демократической эрозией - говорится в заключении отчета, составленного 43 правозащитными организациями в 21 государстве-члене ЕС.

В Италии исследователи подчеркнули, как правительство Джорджии Мелони разработало предложения по предоставлению "неограниченных полномочий" министерству юстиции над прокурорами, что усилило бы политический контроль над судебной системой.

Итальянские авторы также отметили "беспрецедентный уровень вмешательства в общественные СМИ", например, отмену "антифашистского манифеста" автора Антонио Скурати и дисциплинарное дело, возбужденное против ведущего ток-шоу, в котором должна была прозвучать речь.

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В отчете рассмотрено, как в Болгарии начали антикоррупционные расследования против политических оппонентов правительства, при этом долгосрочные схемы, такие как незаконный сброс строительного мусора в Софии, продолжали существовать.

В Словакии была обеспокоенность из-за многочисленных изменений, введенных правительством популистского националиста Роберта Фицо, включая отмену должности центрального прокурора и законопроект об иностранных агентах, который заставит НПО маркироваться как "организации, поддерживаемые иностранными источниками", если они получают более 5000 евро из-за границы.

В Хорватии целостность судебной системы была подвергнута сомнению после назначения на должность генерального прокурора Ивана Турудича, судьи, имеющего тесные связи с правящей партией. Европейская прокуратура выразила обеспокоенность по поводу "системных проблем" в Хорватии, когда прокуратура Турудича, вероятно, оспорила право Европейской прокуратуры на расследование случая мошенничества с бюджетом ЕС.

В Румынии результаты президентских выборов показали, как социальные сети, в частности TikTok, могут помочь ультранационалисту одержать победу, тогда как законопроект, который должен обеспечить независимость общественного телевидения и радио, оставался без развития в парламенте с 2021 года. Авторы доклада также предостерегли, что даже "образцовые демократии", как Франция и Германия, не застрахованы от проблем.

Во Франции были выражены опасения из-за растущего использования статьи 49.3 для принятия решений без голосования, а также об усилении ограничений свободы слова перед Олимпиадой и для борьбы с иностранным вмешательством.

В Германии отмечено, что хотя введение более строгих правил для борьбы с "вращающимися дверями" является положительным, есть обеспокоенность по поводу чрезмерных ответов на пропалестинские акции, таких как цензура или отказ во въезде бывшему министру финансов Греции Янису Варуфакису, который был приглашен выступить на такой конференции.

В апреле прошлого года полиция закрыла палестинскую конференцию в Берлине, опасаясь, что она может стать площадкой для антисемитских высказываний.

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Польша, которая пытается противостоять наступлению на независимые институты, была описана как поучительный пример. Коалиционное правительство во главе с Дональдом Туском пыталось восстановить судебную независимость и плюрализм СМИ, но столкнулось с конфликтом с президентом Анджеем Дудой и трудностями в решении проблемы скомпрометированных институтов.

Польша демонстрирует, что решение вопроса восстановления независимости институтов является чрезвычайно сложной и хрупкой задачей, – отметили в Liberties.

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