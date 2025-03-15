Мелони исключила отправку итальянских войск в Украину
Киев • УНН
Премьер-министр Италии заявила, что отправка итальянских военных в Украину не планируется. Италия продолжит сотрудничество с партнерами для гарантий безопасности.
Итальянские войска в Украине не планируются, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время видеоконференции, организованной премьер-министром Великобритании Киром Стармером по Украине, пишет УНН со ссылкой на сообщение итальянского правительства.
Участие Италии в возможной военной силе на местах не планируется
При этом Мелони, как указано, во время сегодняшней видеоконференции, организованной премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которой обсуждалась приверженность справедливому и длительному миру, который может обеспечить будущее суверенитет и безопасность Украины, подтвердила, что "Италия намерена продолжать работать с европейскими и западными партнерами, а также Соединенными Штатами для определения надежных и эффективных гарантий безопасности".
Дополнение
Источник британского Sky News в правительстве страны сообщил, что на встрече выступили премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, Президент Украины Владимир Зеленский, Генсек НАТО Марк Рютте и новый премьер-министр Канады Марк Карни.