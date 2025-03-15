Мелоні виключила відправку італійських військ в Україну

Італійські війська в Україні не плануються, заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час відеоконференції, організованої прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щодо України, пише УНН з посиланням на повідомлення італійського уряду.

Участі Італії у можливій військовій силі на місцях не планується - підтвердила Мелоні.

При цьому Мелоні, як вказано, під час сьогоднішньої відеоконференції, організованої прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, на якій обговорювалася прихильність до справедливого та тривалого світу, який може забезпечити майбутній суверенітет та безпеку України, підтвердила, що "Італія має намір продовжувати працювати з європейськими та західними партнерами, а також Сполученими Штатами для визначення надійних та ефективних гарантій безпеки".

Доповнення

Джерело британського Sky News в уряді країни повідомило, що на зустрічі виступили прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, Президент України Володимир Зеленський, Генсек НАТО Марк Рютте та новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні.