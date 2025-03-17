Італія потрапила до п’ятірки країн, які сприяють “демократичній рецесії” в Європі - звіт

Італія входить до п’ятірки країн, які активно підривають верховенство закону, що сприяє поглибленню "демократичної рецесії" в Європі. Це зазначено у звіті Союзу за громадянські свободи Європи (Liberties), який був опублікований 17 березня 2025 року.

Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, у доповіді Союзу за громадянські свободи Європи (Liberties) йдеться про те, що Італія входить до п'ятірки "демонтажників" - поряд із Болгарією, Хорватією, Румунією та Словаччиною, - які "навмисно підривають верховенство закону практично у всіх аспектах".

У доповіді також наголошується на значному регресі в Угорщині, де в 2024 році було зафіксовано посилення тиску на неурядові організації та ЗМІ.

Демократична рецесія в Європі поглибилася у 2024 році - йдеться в заяві Liberties.

У звіті наголошено на судових системах, схильних до політичних маніпуляцій, слабкому застосуванні законів проти корупції, надмірному використанні прискорених законодавчих процедур, переслідуванні журналістів і зростаючих обмеженнях на мирні протести.

Без рішучих дій ЄС ризикує подальшою демократичною ерозією - йдеться у висновку звіту, складеного 43 правозахисними організаціями в 21 державі-члені ЄС.

В Італії дослідники підкреслили, як уряд Джорджії Мелоні розробив пропозиції щодо надання "необмежених повноважень" міністерству юстиції над прокурорами, що посилило б політичний контроль над судовою системою.

Італійські автори також відзначили "безпрецедентний рівень втручання в громадські ЗМІ", наприклад, скасування "антифашистського маніфесту" автора Антоніо Скураті та дисциплінарну справу, порушену проти ведучого ток-шоу, в якому мала прозвучати промова.

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У звіті розглянуто, як у Болгарії розпочали антикорупційні розслідування проти політичних опонентів уряду, при цьому довгострокові схеми, як-от незаконне скидання будівельного сміття в Софії, продовжували існувати.

У Словаччині було занепокоєння через численні зміни, запроваджені урядом популістського націоналіста Роберта Фіцо, включаючи скасування посади центрального прокурора та законопроєкт про іноземних агентів, який змусить НУО маркуватися як "організації, підтримувані іноземними джерелами", якщо вони отримують понад 5000 євро з-за кордону.

У Хорватії цілісність судової системи була піддана сумніву після призначення на посаду генерального прокурора Івана Турудича, судді, що має тісні зв’язки з правлячою партією. Європейська прокуратура висловила занепокоєння щодо "системних проблем" у Хорватії, коли прокуратура Турудича, ймовірно, оскаржила право Європейської прокуратури на розслідування випадку шахрайства з бюджетом ЄС.

У Румунії результати президентських виборів показали, як соціальні мережі, зокрема TikTok, можуть допомогти ультранаціоналісту здобути перемогу, тоді як законопроєкт, що має забезпечити незалежність громадського телебачення та радіо, залишався без розвитку в парламенті з 2021 року. Автори доповіді також застерегли, що навіть "зразкові демократії", як Франція та Німеччина, не застраховані від проблем.

У Франції були виражені побоювання через зростаюче використання статті 49.3 для прийняття рішень без голосування, а також про посилення обмежень свободи слова перед Олімпіадою та для боротьби з іноземним втручанням.

У Німеччині зауважено, що хоча введення суворіших правил для боротьби з "обертовими дверима" є позитивним, є занепокоєння щодо надмірних відповідей на пропалестинські акції, таких як цензура або відмова у в’їзді колишньому міністру фінансів Греції Янісу Варуфакісу, який був запрошений виступити на такій конференції.

У квітні минулого року поліція закрила палестинську конференцію в Берліні, побоюючись, що вона може стати майданчиком для антисемітських висловлювань.

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Польща, яка намагається протистояти наступу на незалежні інституції, була описана як повчальний приклад. Коаліційний уряд на чолі з Дональдом Туском намагався відновити судову незалежність і плюралізм ЗМІ, але зіткнувся з конфліктом із президентом Анджеєм Дудою та труднощами в розв’язанні проблеми скомпрометованих інституцій.

Польща демонструє, що вирішення питання відновлення незалежності інституцій є надзвичайно складним і крихким завданням, – зазначили в Liberties.

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