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В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

Київ • УНН

 • 107602 перегляди

В Угорщині пройдуть голосування щодо вступу України до Євросоюзу. Уряд країни опублікував зразок бюлетеня з питанням, чи підтримують угорці вступ України до ЄС.

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині відбудеться голосування про вступ України до Європейського Союзу. Зразок бюлетеня, який буде використано для опитування, уряд країни опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

Уряд Угорщини у неділю, 16 березня оприлюднив бюлетень, який використовуватиме для "опитування громадської думки" про членство України в Європейському Союзі.

Бюлетень складається з одного питання "Чи підтримуєте ви, щоб Україна вступила до Європейського Союзу?" і два варіанти відповіді: "так" або "ні".

Бюлетень надрукований на захищеному папері, що унеможливлює його неправомірне використання

- запевняє угорський уряд.

"Україна не може стати членом Європейського Союзу без згоди угорців, де держави-члени мають право вето", - йдеться у дописі уряду країни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для вступу України до ЄС потрібна одностайна підтримка, і останнє слово залишається за Угорщиною. Він не вважає справедливим порівнювати Україну з іншими країнами-кандидатами.

Орбан висунув 12 вимог до ЄС, хоче "Союз, але без України"15.03.25, 12:14 • 16952 перегляди

Віта Зеленецька

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