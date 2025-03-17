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В Венгрии проведут опрос о вступлении Украины в ЕС: опубликован бюллетень

Киев • УНН

 • 107589 просмотра

В Венгрии пройдет голосование по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Правительство страны опубликовало образец бюллетеня с вопросом, поддерживают ли венгры вступление Украины в ЕС.

В Венгрии проведут опрос о вступлении Украины в ЕС: опубликован бюллетень

В Венгрии состоится голосование о вступлении Украины в Европейский Союз. Образец бюллетеня, который будет использован для опроса, правительство страны опубликовало на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Правительство Венгрии в воскресенье, 16 марта обнародовало бюллетень, который будет использовать для "опроса общественного мнения" о членстве Украины в Европейском Союзе.

Бюллетень состоит из одного вопроса "Поддерживаете ли вы, чтобы Украина вступила в Европейский Союз?" и два варианта ответа: "да" или "нет".

Бюллетень напечатан на защищенной бумаге, что делает невозможным его неправомерное использование

- заверяет венгерское правительство.

"Украина не может стать членом Европейского Союза без согласия венгров, где государства-члены имеют право вето", - говорится в заметке правительства страны.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для вступления Украины в ЕС нужна единодушная поддержка, и последнее слово остается за Венгрией. Он не считает справедливым сравнивать Украину с другими странами-кандидатами.

Орбан выдвинул 12 требований к ЕС, хочет "Союз, но без Украины"15.03.25, 12:14 • 16952 просмотра

Вита Зеленецкая

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