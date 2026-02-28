Иран нанес ракетный удар по Израилю в ответ на военную операцию
Киев • УНН
Иран совершил ракетную атаку на Израиль, преимущественно на северную часть, в ответ на американо-израильскую операцию. Обломки ракеты повредили жилой дом на севере, один человек получил ранения.
В ответ на американо-израильскую операцию Иран атаковал Израиль, пишет УНН.
По сообщениям израильских СМИ, было по меньшей мере две волны ракет. Атака была сосредоточена в основном на северной части Израиля, однако ракеты были перехвачены и над центральной частью страны.
На севере Израиля обломки ракеты повредили жилой дом. Официальных сообщений о погибших или раненых нет, вместе с тем СМИ сообщают, что один человек получил ранения на севере страны.
Контекст
В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.
Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.
Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.
Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.
Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.
В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.
Напомним
После начала военной операции, Иран начал наносить ответные удары. Под ракетные атаки попали Катар, Бахрейн, ОАЭ.