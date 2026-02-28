$43.210.00
08:36 • 6182 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
07:12 • 12696 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 20938 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 35060 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 37382 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 45100 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 43020 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 42368 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 57321 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 47598 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Иран нанес ракетный удар по Израилю в ответ на военную операцию

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Иран совершил ракетную атаку на Израиль, преимущественно на северную часть, в ответ на американо-израильскую операцию. Обломки ракеты повредили жилой дом на севере, один человек получил ранения.

Иран нанес ракетный удар по Израилю в ответ на военную операцию

В ответ на американо-израильскую операцию Иран атаковал Израиль, пишет УНН

По сообщениям израильских СМИ, было по меньшей мере две волны ракет. Атака была сосредоточена в основном на северной части Израиля, однако ракеты были перехвачены и над центральной частью страны. 

На севере Израиля обломки ракеты повредили жилой дом. Официальных сообщений о погибших или раненых нет, вместе с тем СМИ сообщают, что один человек получил ранения на севере страны. 

Контекст

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.

Напомним

После начала военной операции, Иран начал наносить ответные удары. Под ракетные атаки попали Катар, Бахрейн, ОАЭ. 

Евгений Царенко

Война в УкраинеНовости Мира
Столкновения
Израиль
Тбилиси
Ливан
Дубай
Тегеран
Катар
Бахрейн
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран