Іран завдав ракетний удар по Ізраїлю у відповідь на військову операцію
Київ • УНН
Іран здійснив ракетну атаку на Ізраїль, переважно на північну частину, у відповідь на американо-ізраїльську операцію. Уламки ракети пошкодили житловий будинок на півночі, одна особа отримала поранення.
У відповідь на американо-ізраільську операцію Іран атакував Ізраїль, пише УНН.
За повідомленнями ізраїльських ЗМІ було щонайменше дві хвилі ракет. Атака була зосереджена здебільшого на північній частині Ізраїлю, однак, ракети були перехоплені і над центральною частиною країни.
На півночі Ізраїлю уламки ракети пошкодили житловий будинок. Офіційних повідомень про загиблих чи поранених немає, разом з тим ЗМІ повідомляють, що одна людина отримала поранення на півночі країни.
Контекст
У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.
Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.
Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.
Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.
Нагадаємо
Після початку військової операції, Іран почав завдавати ударів у відповідь. Під ракетні атаки потрапили Катар, Бахрейн, ОАЕ.