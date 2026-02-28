$43.210.00
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
07:12 • 12952 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 21124 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофи
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 35249 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 37523 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 45175 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 43070 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 42385 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 57354 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 47610 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Іран завдав ракетний удар по Ізраїлю у відповідь на військову операцію

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Іран здійснив ракетну атаку на Ізраїль, переважно на північну частину, у відповідь на американо-ізраїльську операцію. Уламки ракети пошкодили житловий будинок на півночі, одна особа отримала поранення.

Іран завдав ракетний удар по Ізраїлю у відповідь на військову операцію

У відповідь на американо-ізраільську операцію Іран атакував Ізраїль, пише УНН

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ було щонайменше дві хвилі ракет. Атака була зосереджена здебільшого на північній частині Ізраїлю, однак, ракети були перехоплені і над центральною частиною країни. 

На півночі Ізраїлю уламки ракети пошкодили житловий будинок. Офіційних повідомень про загиблих чи поранених немає, разом з тим ЗМІ повідомляють, що одна людина отримала поранення на півночі країни. 

Контекст

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.

Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.

Нагадаємо

Після початку військової операції, Іран почав завдавати ударів у відповідь. Під ракетні атаки потрапили Катар, Бахрейн, ОАЕ. 

Євген Царенко

