"Флеш" предупредил о возможных массированных ударах рф по Киеву зимой
Киев • УНН
Сергей Бескрестнов прогнозирует массированные удары рф по системам Киева этой зимой. Он призвал рассмотреть эвакуацию гражданских и предупредил о нехватке Patriot.
Советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил о риске массированных ударов россии по энергетической, водоснабжающей и тепловой инфраструктуре Киева. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Детали
По информации издания, Бескрестнов заявил, что россия и Украина оказались в "эскалации войны дальнобойных ударов с растущим риском для гражданского населения, в которой ни одна из сторон не может полностью победить".
Чиновник также выразил обеспокоенность перспективами Киева этой зимой и отметил, что городским властям стоит заранее рассмотреть эвакуацию гражданских, в частности пожилых людей.
Сейчас это война городов, война инфраструктуры. В этой войне никто не выиграет, потому что обе страны после войны разрушат экономику и инфраструктуру. Так что это глупость. Мы должны остановить эту войну. Мы предлагали россии остановить эту войну, но россия не хочет останавливаться
По словам "Флеша", россия может этой зимой наносить постоянные удары по системам электроснабжения, водоснабжения и отопления в Киеве высокоскоростными баллистическими ракетами, которые она производит со скоростью более 100 в месяц.
Ранее на этой неделе владимир путин заявил, что российским военным "приказано подготовить и нанести массированные удары" по энергетическим объектам Украины, что не демонстрирует никаких признаков прекращения войны
путин на встрече с Виткоффом и Кушнером похвастался, что по Киеву не наносят ударов с "нуля часов"05.09.26, 21:07 • 10209 просмотров
Для меня это ужасно. Речь идет о 2–3 миллионах людей, и россия понимает, что это может создать катастрофу в Киеве
По информации издания, Украине остро не хватает американских ракет-перехватчиков Patriot, основного оружия, способного останавливать баллистические ракеты. В то же время, согласно имеющимся данным, Бескрестнов сказал, что он "не уверен", что президент Украины Владимир Зеленский сможет получить достаточно вооружения из-за рубежа, чтобы предотвратить кризис.
Напомним
Владимир Зеленский заявил, что россия наращивает удары и готовится к зиме. Он объяснил, что именно российские атаки на украинскую логистику стали одной из причин ударов Украины по соответствующим объектам в рф.