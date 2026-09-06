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"Флеш" предупредил о возможных массированных ударах рф по Киеву зимой

Киев • УНН

 • 1340 просмотра

Сергей Бескрестнов прогнозирует массированные удары рф по системам Киева этой зимой. Он призвал рассмотреть эвакуацию гражданских и предупредил о нехватке Patriot.

"Флеш" предупредил о возможных массированных ударах рф по Киеву зимой

Советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил о риске массированных ударов россии по энергетической, водоснабжающей и тепловой инфраструктуре Киева. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

По информации издания, Бескрестнов заявил, что россия и Украина оказались в "эскалации войны дальнобойных ударов с растущим риском для гражданского населения, в которой ни одна из сторон не может полностью победить".

Чиновник также выразил обеспокоенность перспективами Киева этой зимой и отметил, что городским властям стоит заранее рассмотреть эвакуацию гражданских, в частности пожилых людей.

Сейчас это война городов, война инфраструктуры. В этой войне никто не выиграет, потому что обе страны после войны разрушат экономику и инфраструктуру. Так что это глупость. Мы должны остановить эту войну. Мы предлагали россии остановить эту войну, но россия не хочет останавливаться

 - сказал Бескрестнов.

По словам "Флеша", россия может этой зимой наносить постоянные удары по системам электроснабжения, водоснабжения и отопления в Киеве высокоскоростными баллистическими ракетами, которые она производит со скоростью более 100 в месяц.

Ранее на этой неделе владимир путин заявил, что российским военным "приказано подготовить и нанести массированные удары" по энергетическим объектам Украины, что не демонстрирует никаких признаков прекращения войны

 - пишет издание.

путин на встрече с Виткоффом и Кушнером похвастался, что по Киеву не наносят ударов с "нуля часов"05.09.26, 21:07 • 10209 просмотров

Для меня это ужасно. Речь идет о 2–3 миллионах людей, и россия понимает, что это может создать катастрофу в Киеве

- добавил чиновник.

По информации издания, Украине остро не хватает американских ракет-перехватчиков Patriot, основного оружия, способного останавливать баллистические ракеты. В то же время, согласно имеющимся данным, Бескрестнов сказал, что он "не уверен", что президент Украины Владимир Зеленский сможет получить достаточно вооружения из-за рубежа, чтобы предотвратить кризис.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что россия наращивает удары и готовится к зиме. Он объяснил, что именно российские атаки на украинскую логистику стали одной из причин ударов Украины по соответствующим объектам в рф.

Алла Киосак

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