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"Флеш" попередив про можливі масовані удари рф по Києву взимку

Київ • УНН

 • 1894 перегляди

Сергій Бескрестнов прогнозує масовані удари РФ по системах Києва цієї зими. Він закликав розглянути евакуацію цивільних і попередив про нестачу Patriot.

"Флеш" попередив про можливі масовані удари рф по Києву взимку

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов попередив про ризик масованих ударів росії по енергетичній, водопостачальній та тепловій інфраструктурі Києва. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, Бескрестнов заявив, що росія та Україна опинилися в "ескалації війни далекобійних ударів зі зростаючим ризиком для цивільного населення, в якій жодна зі сторін не може повністю перемогти".

Посадовець також висловив занепокоєння щодо щодо перспектив Києва цієї зими та зазначив, що міській владі варто заздалегідь розглянути евакуацію цивільних, зокрема літніх людей.

Зараз це війна міст, війна інфраструктури. У цій війні ніхто не виграє, бо обидві країни після війни зруйнують економіку та інфраструктуру. Тож це дурість. Ми повинні зупинити цю війну. Ми пропонували росії зупинити цю війну, але росія не хоче зупинятися

 - сказав Бескрестнов.

За словами "Флеша", росія може завдати постійних бомбардувань систем електропостачання, водопостачання та опалення в Києві цієї зими високошвидкісними балістичними ракетами, які вона виробляє зі швидкістю понад 100 на місяць.

Раніше цього тижня володимир путін заявив, що російським військовим "наказано підготувати та завдати масованих ударів" по енергетичних об'єктах України, що не показує жодних ознак припинення війни

 - пише видання.

путін на зустрічі із Віткоффом і Кушнером похвалився, що по Києву не завдають ударів з "нуля годин"05.09.26, 21:07 • 10261 перегляд

Для мене це жахливо. Йдеться про 2–3 мільйони людей, і росія розуміє, що це може створити катастрофу в Києві

- додав посадовець.

За інформацією видання, Україні гостро не вистачає американських ракет-перехоплювачів Patriot, основної зброї, здатної зупиняти балістичні ракети. Водночас, за наявними даними, Бесхрестнов сказав, що він "не впевнений", що президент України Володимир Зеленський зможе отримати достатньо з-за кордону, щоб запобігти кризі.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що росія нарощує удари й готується до зими. Він пояснив, що саме російські атаки на українську логістику стали однією з причин ударів України по відповідних об'єктах у рф.

Алла Кіосак

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