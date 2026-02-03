$42.970.16
18:25
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россия
Эксклюзив
16:41
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - Минфин
3 февраля, 09:22
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
Дарницкая ТЭЦ получила сильные повреждения: Шмыгаль о последствиях ночной атаки РФ на Киев

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Дарницкая ТЭЦ, производившая тепло, сильно повреждена ночной атакой РФ. Восстановление займет значительное время, ситуация в энергосистеме сложная.

Дарницкая ТЭЦ получила сильные повреждения: Шмыгаль о последствиях ночной атаки РФ на Киев

Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла для людей, получила сильные повреждения в результате ночной атаки РФ. Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, на работы по восстановлению потребуется значительное время, передает УНН.

Провели заседание Штаба. Проанализировали последствия одного из самых массовых ракетных ударов по энергосистеме Украины и наметили необходимые шаги, чтобы вернуть людям свет и тепло. Враг повредил объекты генерации и магистральных и распределительных сетей в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Винницкой и других областях 

- сообщил Шмыгаль.

По его словам, ситуация в энергосистеме сложная. Энергетики применяют графики аварийных отключений. На критических участках уже начинается расстановка дополнительных генераторов.

Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла для людей, получила сильные повреждения. Это военное преступление России. Наметили план работ по восстановлению. Будем откровенны, это займет значительное время. Министерство энергетики, Минразвития, город, коммунальные и частные предприятия оказывают всю помощь с оборудованием и специалистами 

- добавил министр. 

рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике03.02.26, 20:25 • 2654 просмотра

Кроме того, Шмыгаль поручил также проанализировать все возможные объекты коммунальной, частной и государственной собственности в районах, где могли бы временно находиться люди, потерявшие тепло в своих домах.

Учитывая критичность ситуации, на заседании обсудили срочные меры для стабилизации системы. Сейчас проводится перераспределение ремонтных бригад и оборудования, а уже с завтрашнего дня к восстановлению тепломагистралей привлекаются силы "Укртрансгаза". Также прорабатываем варианты подключения резервного теплоснабжения для домов, которые оказались в зоне длительного отключения 

- резюмировал министр.

рф ночью нанесла мощнейший удар по энергетике с начала года - ДТЭК03.02.26, 12:59 • 2722 просмотра

Антонина Туманова

