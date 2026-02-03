Дарницька ТЕЦ зазнала сильних пошкоджень: Шмигаль про наслідки нічної атаки рф на Київ

Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень у результаті нічної атаки рф. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, на роботи з відновлення потрібен значний час, передає УНН.

Провели засідання Штабу. Проаналізували наслідки одного з наймасовіших ракетних ударів по енергосистемі України та окреслили необхідні кроки, щоб повернути людям світло та тепло. Ворог пошкодив об’єкти генерації та магістральних і розподільчих мереж у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій та інших областях - повідомив Шмигаль.

За його словами, cитуація в енергосистемі складна. Енергетики застосовують графіки аварійних відключень. На критичних ділянках вже розпочинається розстановка додаткових генераторів.

Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень. Це військовий злочин росії. Окреслили план робіт з відновлення. Будемо відверті, це займе значний час. Міністерство енергетики, Мінрозвитку, місто, комунальні та приватні підприємства надають всю допомогу з обладнанням і спеціалістами - додав міністр.

Крім того, Шмигаль доручив також проаналізувати всі можливі об'єкти комунальної, приватної та державної власності в районах, де могли б тимчасово перебувати люди, які втратили тепло у своїх оселях.

З огляду на критичність ситуації, на засіданні обговорили термінові заходи для стабілізації системи. Наразі проводиться перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже відзавтра до відновлення тепломагістралей залучають сили "Укртрансгазу". Також опрацьовуємо варіанти підключення резервного теплопостачання для будинків, які опинилися в зоні тривалого відключення - резюмував міністр.

