Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
18:25 • 2978 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
16:50 • 9156 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 10975 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 9926 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 18458 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 26184 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 16039 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 23860 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 34036 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
Дарницька ТЕЦ зазнала сильних пошкоджень: Шмигаль про наслідки нічної атаки рф на Київ

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Дарницька ТЕЦ, що виробляла тепло, сильно пошкоджена нічною атакою рф. Відновлення займе значний час, ситуація в енергосистемі складна.

Дарницька ТЕЦ зазнала сильних пошкоджень: Шмигаль про наслідки нічної атаки рф на Київ

Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень у результаті нічної атаки рф. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, на роботи з відновлення потрібен значний час, передає УНН.

Провели засідання Штабу. Проаналізували наслідки одного з наймасовіших ракетних ударів по енергосистемі України та окреслили необхідні кроки, щоб повернути людям світло та тепло. Ворог пошкодив об’єкти генерації та магістральних і розподільчих мереж у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій та інших областях 

- повідомив Шмигаль.

За його словами, cитуація в енергосистемі складна. Енергетики застосовують графіки аварійних відключень. На критичних ділянках вже розпочинається розстановка додаткових генераторів.

Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень. Це військовий злочин росії. Окреслили план робіт з відновлення. Будемо відверті, це займе значний час. Міністерство енергетики, Мінрозвитку, місто, комунальні та приватні підприємства надають всю допомогу з обладнанням і спеціалістами 

- додав міністр. 

рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці

Крім того, Шмигаль доручив також проаналізувати всі можливі об'єкти комунальної, приватної та державної власності в районах, де могли б тимчасово перебувати люди, які втратили тепло у своїх оселях.

З огляду на критичність ситуації, на засіданні обговорили термінові заходи для стабілізації системи. Наразі проводиться перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже відзавтра до відновлення тепломагістралей залучають сили "Укртрансгазу". Також опрацьовуємо варіанти підключення резервного теплопостачання для будинків, які опинилися в зоні тривалого відключення 

- резюмував міністр.

рф уночі завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року - ДТЕК

Антоніна Туманова

