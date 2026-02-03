рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает реакции Соединенных Штатов Америки на российские удары, ведь на просьбу Америки прекратить удары рф ответила рекордом баллистики, передает УНН.

Мы ожидаем реакции Соединенных Штатов Америки на российские удары. Это было предложение именно Америки: на время дипломатии и такой холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике. Была просьба лично от Президента Соединенных Штатов. Мы видим, что Россия на эту просьбу ответила рекордом баллистики. Неполных четыре дня прошло с недели, о которой Россию просили. Это говорит и обо всем остальном, что россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ожидать дальше? - сказал Зеленский во время видеообращения.

Президент Украины отметил, что россияне "лгали и перед этой войной, и полномасштабную войну россия начала, пытаясь обмануть всех вокруг о своих намерениях и об Украине, и сейчас – даже в таких деталях, в таких договоренностях с Америкой – снова российский обман".

Они неисправимы в москве. И хотят воспользоваться именно холодом, потому что не могут покорить нас, Украину, своими штурмами. Ставка россии на войну должна получить ответ мира - резюмировал Глава государства.

