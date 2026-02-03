$42.970.16
18:25 • 948 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50 • 6506 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 9684 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 7878 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 17165 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 24852 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 15651 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 23632 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 33825 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 31626 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
публикации
Эксклюзивы
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета3 февраля, 09:06 • 31151 просмотра
Второй раунд переговоров в Абу-Даби: песков рассказал, кто вошел в состав делегации рф3 февраля, 10:54 • 10481 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 16319 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 16592 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 14643 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 14690 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 16629 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 59584 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 68769 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 52801 просмотра
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Запорожье
Китай
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака18:03 • 1404 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video16:57 • 2694 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto14:20 • 8390 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 16349 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 30761 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фокс Ньюс
Шахед-136

рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике

Киев • УНН

 • 954 просмотра

Президент Зеленский заявляет, что Украина ожидает реакции США на российские удары. россия ответила рекордом баллистики на просьбу Америки прекратить атаки.

рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает реакции Соединенных Штатов Америки на российские удары, ведь на просьбу Америки прекратить удары рф ответила рекордом баллистики, передает УНН.

Мы ожидаем реакции Соединенных Штатов Америки на российские удары. Это было предложение именно Америки: на время дипломатии и такой холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике. Была просьба лично от Президента Соединенных Штатов. Мы видим, что Россия на эту просьбу ответила рекордом баллистики. Неполных четыре дня прошло с недели, о которой Россию просили. Это говорит и обо всем остальном, что россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ожидать дальше? 

- сказал Зеленский во время видеообращения.

Зеленский сообщил о рекордном ракетном ударе баллистическим вооружением и обсудил с генсеком НАТО усиление ПВО03.02.26, 16:02 • 1900 просмотров

Президент Украины отметил, что россияне "лгали и перед этой войной, и полномасштабную войну россия начала, пытаясь обмануть всех вокруг о своих намерениях и об Украине, и сейчас – даже в таких деталях, в таких договоренностях с Америкой – снова российский обман".

Они неисправимы в москве. И хотят воспользоваться именно холодом, потому что не могут покорить нас, Украину, своими штурмами. Ставка россии на войну должна получить ответ мира 

- резюмировал Глава государства.

Либо у них в неделе 4 дня, либо ставка на войну: Зеленский о нарушении обещания рф по ударам по энергетике03.02.26, 15:41 • 1978 просмотров

Антонина Туманова

российская пропаганда
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина