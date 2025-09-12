$41.310.10
Британский оружейный гигант поможет Польше в производстве тяжелых артиллерийских снарядов

Киев • УНН

 • 166 просмотра

BAE Systems и Polska Grupa Zbrojeniowa заключили стратегическое партнерство для создания нового завода по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов в Польше. Это должно решить дефицит снарядов в Украине и у партнеров Польши по НАТО.

Британский оружейный гигант поможет Польше в производстве тяжелых артиллерийских снарядов

BAE Systems в рамках нового соглашения предоставит польской военной промышленности технологии, необходимые для производства современных 155-мм артиллерийских боеприпасов. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Bae Systems и Reuters.

Детали

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и BAE Systems заключили стратегическое партнерство для создания нового завода по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов в Польше

- говорится в сообщении Bae Systems.

В Польше событие уже было освещено вниманием, в частности указывается, что в пятницу "контракт был подписан в штаб-квартире компании Dezamet, одного из производителей боеприпасов, входящих в состав PGZ".
Справка: PGZ - Polska Grupa Zbrojeniowa SA - Польская оружейная группа, которая также предлагала производство украинского вооружения на территории Польши.

О новой опции по производству 155-мм боеприпасов в Польше заявлял в пятницу премьер-министр этой страны Дональд Туск. Reuters отмечает, что в контексте выступления польского чиновника имелось в виду решение "дефицита тяжелых артиллерийских снарядов в Украине" и у партнеров Польши по НАТО.

Сегодня мы находимся на заводе Dezamet вместе с нашими британскими друзьями и представителями BAE, с которыми мы сотрудничаем. Они предоставят Dezamet передовые технологии, которые позволят увеличить и ускорить производство 155-мм ракет. Мы знаем их важность; война в Украине демонстрирует, насколько это важно. В течение двух лет мы произведем 130 000 155-мм ракет.

- заявил Туск.

Польша возглавляет европейский проект по повышению обороноспособности для отражения любого возможного нападения со стороны России и выделяет 2,4 миллиарда злотых (660 миллионов долларов США) на проект строительства трех заводов по производству боеприпасов.

- пишет Reuters.

Напомним

На этой неделе стало известно, что в Украине выделили землю в безопасном регионе, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны.

Участие в финансировании и новых пакетах помощи Украине подтвердили также Испания, Франция, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Бельгия и Люксембург.

Государственный департамент США одобрил новую военную помощь Украине  - основным подрядчиком по поставке оборудования, ремонту и поддержке гаубиц выступит компания BAE Systems. 

Игорь Тележников

