14:30 • 4672 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 9556 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55 • 19823 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 19959 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 18947 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 30205 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 18986 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 17048 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 39996 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40618 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
Британський збройовий гігант допоможе Польщі у виробництві важких артилерійських снарядів

Київ • УНН

 • 108 перегляди

BAE Systems та Polska Grupa Zbrojeniowa уклали стратегічне партнерство для створення нового заводу з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у Польщі. Це має на меті вирішити дефіцит снарядів в Україні та у партнерів Польщі по НАТО.

Британський збройовий гігант допоможе Польщі у виробництві важких артилерійських снарядів

BAE Systems у рамках нової угоди надасть польській військовій промисловості технології, необхідні для виробництва сучасних 155-мм артилерійських боєприпасів. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Bae Systems та Reuters.

Деталі

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) та BAE Systems уклали стратегічне партнерство для створення нового заводу з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у Польщі

- ідеться у повідомленні Вae Systems.

В Польщі подія та вже було освічено увагою, зокрема вказується, що у п'ятницю "контракт був підписаний у штаб-квартирі компанії Dezamet, одного з виробників боєприпасів, що входять до складу PGZ".
Довідово: PGZ - Polska Grupa Zbrojeniowa SA - Польська зброярська група, яка також пропонувала виробництво українського озброєння на території Польщі.

Щодо нової опції по виробицтву 155-мм боєприпасів у Польщі заявляв у п'ятницю прем'єр-міністр цєї країни Дональд Туск. Reuters зазначає, що у контексті виступу польського посадовця малось на увазі вирішення "дефіциту важких артилерійських снарядів в Україні" та у партнерів Польщі по НАТО.

Сьогодні ми перебуваємо на заводі Dezamet разом із нашими британськими друзями та представниками BAE, з якими ми співпрацюємо. Вони нададуть Dezamet передові технології, які дозволять збільшити та прискорити виробництво 155-мм ракет. Ми знаємо їх важливість; війна в Україні демонструє, наскільки це важливо. Протягом двох років ми виготовимо 130 000 155-мм ракет.

- заявив Туск.

Польща очолює європейський проект з підвищення обороноздатності для відбиття будь-якого можливого нападу з боку Росії і виділяє 2,4 мільярда злотих (660 мільйонів доларів США) на проект будівництва трьох заводів з виробництва боєприпасів.

- пише Reuters.

Нагадаємо

Цього тижня стало відомо, що в Україні виділили землю у безпечному регіоні, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони.

Участь у фінансуванні та нових пакетах допомоги Україні підтвердили також Іспанія, Франція, Польща, Латвія, Литва, Швеція, Бельгія та Люксембург.

Державний департамент США схвалив нову військову допомогу Україні  - основним підрядником з постачання обладнання, ремонту та підтримки гаубиць виступить компанія BAE Systems. 

Ігор Тележніков

