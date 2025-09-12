Британський збройовий гігант допоможе Польщі у виробництві важких артилерійських снарядів
Київ • УНН
BAE Systems та Polska Grupa Zbrojeniowa уклали стратегічне партнерство для створення нового заводу з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у Польщі. Це має на меті вирішити дефіцит снарядів в Україні та у партнерів Польщі по НАТО.
BAE Systems у рамках нової угоди надасть польській військовій промисловості технології, необхідні для виробництва сучасних 155-мм артилерійських боєприпасів. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Bae Systems та Reuters.
Деталі
Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) та BAE Systems уклали стратегічне партнерство для створення нового заводу з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у Польщі
В Польщі подія та вже було освічено увагою, зокрема вказується, що у п'ятницю "контракт був підписаний у штаб-квартирі компанії Dezamet, одного з виробників боєприпасів, що входять до складу PGZ".
Довідово: PGZ - Polska Grupa Zbrojeniowa SA - Польська зброярська група, яка також пропонувала виробництво українського озброєння на території Польщі.
Щодо нової опції по виробицтву 155-мм боєприпасів у Польщі заявляв у п'ятницю прем'єр-міністр цєї країни Дональд Туск. Reuters зазначає, що у контексті виступу польського посадовця малось на увазі вирішення "дефіциту важких артилерійських снарядів в Україні" та у партнерів Польщі по НАТО.
Сьогодні ми перебуваємо на заводі Dezamet разом із нашими британськими друзями та представниками BAE, з якими ми співпрацюємо. Вони нададуть Dezamet передові технології, які дозволять збільшити та прискорити виробництво 155-мм ракет. Ми знаємо їх важливість; війна в Україні демонструє, наскільки це важливо. Протягом двох років ми виготовимо 130 000 155-мм ракет.
Польща очолює європейський проект з підвищення обороноздатності для відбиття будь-якого можливого нападу з боку Росії і виділяє 2,4 мільярда злотих (660 мільйонів доларів США) на проект будівництва трьох заводів з виробництва боєприпасів.
Нагадаємо
Цього тижня стало відомо, що в Україні виділили землю у безпечному регіоні, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони.
Участь у фінансуванні та нових пакетах допомоги Україні підтвердили також Іспанія, Франція, Польща, Латвія, Литва, Швеція, Бельгія та Люксембург.
Державний департамент США схвалив нову військову допомогу Україні - основним підрядником з постачання обладнання, ремонту та підтримки гаубиць виступить компанія BAE Systems.