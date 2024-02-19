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Белый дом обдумывает передачу Украине ракет ATACMS большего радиуса действия - СМИ

Белый дом обдумывает передачу Украине ракет ATACMS большего радиуса действия - СМИ

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 13:29  •  2101 просмотра

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Администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине баллистических ракет большей дальности ATACMS, которые бы позволили украинским военным наносить удары вглубь оккупированного Крыма и частей южной Украины.

Администрация американского президента Джо Байдена размышляет над тем, чтобы предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS большего радиуса действия. Об этом со ссылкой на  собственные источники пишет NBC News, передает УНН.

Детали

Как известно, осенью прошлого года США передали Украине неопределенное количество ракет ATACMS. Однако тогда Силы обороны получили более старые модели ракет, которые имели средний радиус действия.

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Сейчас Вашингтон склоняется к тому, чтобы отправить ракеты большего радиуса действия, что позволит украинским военным наносить удары вглубь оккупированного Крымского полуострова, рассказали собеседники NBC News.

В то же время представители Пентагона сообщили NBC News, что США имеют ограниченный запас ATACMS и вряд ли отправят их в Украину без денег на пополнение американских запасов.

По словам источников, если Конгресс одобрит увеличение финансирования для Украины, США могут включить ATACMS большой дальности в один из первых пакетов военной помощи, сформированный за эти средства.

Чиновники также подчеркивают, что у США есть готовые к отправке в Украину боеприпасы и артиллерия, которые, однако требуют одобренного пакета финансирования.

Представитель Министерства обороны США подтвердил, что без нового законопроекта о финансировании помощи, Вашингтон не сможет предоставить Украине вооружение.

Мы сообщим вам, если это изменится и если у нас будет новый пакет для объявления

- сказал он журналистам.

Дополнение

Отмечается, что пока финансирование США новых поставок оружия для Украины до сих пор остается неопределенным из-за сопротивления республиканцев в Палате представителей Конгресса.

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В течение нескольких месяцев протрамповские республиканцы заявляли, что одобрят военную помощь Украине только в том случае, если администрация Байдена согласится на пакет мер Республиканской партии по безопасности границ от иммигрантов. 

Однако этого республиканцы в Палате представителей и Сенате отвергли двухпартийный компромиссный законопроект по безопасности границы и одновременно помощи Украине и другим партнерам США.

Напомним

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену о текущих приоритетных потребностях украинских защитников, предоставив также аргументы в пользу предоставления Украине ракет ATACMS дальностью более 300 километров.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Белый дом обдумывает передачу Украине ракет ATACMS большего радиуса действия - СМИ

Администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине баллистических ракет большей дальности ATACMS, которые бы позволили украинским военным наносить удары вглубь оккупированного Крыма и частей южной Украины.

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