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Залужный подтвердил, что Украина применила ракеты ATACMS во время ударов по Крыму 30 октября

Киев • УНН

 • 989848 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В понедельник, 30 октября, Украина нанесла удар по Крыму дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, передает УНН со ссылкой на The Economist.

Залужный подтвердил, что Украина применила ракеты ATACMS во время ударов по Крыму 30 октября

Цитата

«30 октября Украина впервые нанесла удар по Крыму американскими ракетами дальнего радиуса действия Atacms», - цитирует Залужного The Economist.

Дополнение

Крым, по мнению Залужного, остается самым уязвимым местом президента россии владимира путина. «Он является стержнем его проекта имперской реставрации, и его легитимность зависит от того, удастся ли вернуть его в состав россии», - заявил главнокомандующий.

Как отмечает The Economist, за последние несколько месяцев Украина перенесла войну на полуостров, который рф временно оккупировала в 2014 году, и который остается критически важным для логистики его войны.

"Он должен знать, что это часть Украины и что там идет война", - отметил Залужный.

Дополнение

В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ подтвердили поражение стратегического объекта системы ПВО во временно оккупированном Крыму.

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