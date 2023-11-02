Залужный подтвердил, что Украина применила ракеты ATACMS во время ударов по Крыму 30 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В понедельник, 30 октября, Украина нанесла удар по Крыму дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, передает УНН со ссылкой на The Economist.
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«30 октября Украина впервые нанесла удар по Крыму американскими ракетами дальнего радиуса действия Atacms», - цитирует Залужного The Economist.
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Крым, по мнению Залужного, остается самым уязвимым местом президента россии владимира путина. «Он является стержнем его проекта имперской реставрации, и его легитимность зависит от того, удастся ли вернуть его в состав россии», - заявил главнокомандующий.
Как отмечает The Economist, за последние несколько месяцев Украина перенесла войну на полуостров, который рф временно оккупировала в 2014 году, и который остается критически важным для логистики его войны.
"Он должен знать, что это часть Украины и что там идет война", - отметил Залужный.
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В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ подтвердили поражение стратегического объекта системы ПВО во временно оккупированном Крыму.