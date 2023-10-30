У СтратКомі ЗСУ підтвердили ураження вночі стратегічного об'єкту системи ППО в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ підтвердили ураження стратегічного обʼєкту системи ППО в тимчасово окупованому Криму, пише УНН.
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СтратКом ЗСУ повідомив про те, що у ніч на 30 жовтня успішно уражено "стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму".
Також СтратКом ЗСУ повідомив, що 25 жовтня знищено "систему стратегічної ППО С-400 поблизу тимчасово окупованого Луганська".
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РосЗМІ повідомили, що в окупованому Криму поранено 17 російських військових після нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО рф.