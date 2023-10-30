В СтратКоме ВСУ подтвердили поражение ночью стратегического объекта системы ПВО в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ подтвердили поражение стратегического объекта системы ПВО во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.
Детали
СтратКом ВСУ сообщил о том, что в ночь на 30 октября успешно поражен "стратегический объект системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма".
Также СтратКом ВСУ сообщил, что 25 октября уничтожена "система стратегической ПВО С-400 вблизи временно оккупированного Луганска".
Ранее
РосСМИ сообщили, что в оккупированном Крыму ранены 17 российских военных после ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО рф.
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