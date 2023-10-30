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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В СтратКоме ВСУ подтвердили поражение ночью стратегического объекта системы ПВО в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 64967 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ подтвердили поражение стратегического объекта системы ПВО во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

В СтратКоме ВСУ подтвердили поражение ночью стратегического объекта системы ПВО в оккупированном Крыму

Детали

СтратКом ВСУ сообщил о том, что в ночь на 30 октября успешно поражен "стратегический объект системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма".

Также СтратКом ВСУ сообщил, что 25 октября уничтожена "система стратегической ПВО С-400 вблизи временно оккупированного Луганска".

Ранее

РосСМИ сообщили, что в оккупированном Крыму ранены 17 российских военных после ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО рф.

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