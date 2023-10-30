В окупованому Криму поранено 17 російських військових після нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО рф - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В окупованому Криму поранено 17 російських військових після нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО рф неподалік села Оленівка, повідомляє у понеділок російський телеграм-канал ASTRA, пише УНН.
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За даними джерел ASTRA, "ракетна атака була здійснена сьогодні, 30 жовтня, у районі 3 години ночі неподалік села Оленівка". "Атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО мо рф. 17 військовослужбовців поранено", - повідомляє ASTRA.
Як вказано, пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню.
Нагадаємо
OSINT-аналітики опублікували супутникові знімки РЛС та ППО рф на аеродромі Бельбек у Криму.