В оккупированном Крыму ранены 17 российских военных после ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО рф - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В оккупированном Крыму ранены 17 российских военных после ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО рф недалеко от села Оленевка, сообщает в понедельник российский телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.
Детали
По данным источников ASTRA, "ракетная атака была совершена сегодня, 30 октября, в районе 3 часов ночи недалеко от села Оленевка". "Атаковано место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО мо рф. 17 военнослужащих ранены", - сообщает ASTRA.
Как указано, повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.
Напомним
OSINT-аналитики опубликовали спутниковые снимки РЛС и ПВО россии на аэродроме Бельбек в Крыму.