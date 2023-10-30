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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В оккупированном Крыму ранены 17 российских военных после ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО рф - росСМИ

Киев • УНН

 • 61314 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В оккупированном Крыму ранены 17 российских военных после ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО рф недалеко от села Оленевка, сообщает в понедельник российский телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

В оккупированном Крыму ранены 17 российских военных после ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО рф - росСМИ

Детали

По данным источников ASTRA, "ракетная атака была совершена сегодня, 30 октября, в районе 3 часов ночи недалеко от села Оленевка". "Атаковано место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО мо рф. 17 военнослужащих ранены", - сообщает ASTRA.

Как указано, повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.

Напомним

OSINT-аналитики опубликовали спутниковые снимки РЛС и ПВО россии на аэродроме Бельбек в Крыму.

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