OSINT-аналітики опублікували супутникові знімки РЛС та ППО рф на аеродромі Бельбек у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. OSINT-аналітики опублікували супутникові знімки комплексів ППО та радіолокаційних станцій на аеродромі Бельбек під Севастополем в тимчасово окупованому Криму. Світлини оприлюднив OSINT-проект Radio & Nukes, передає УНН.
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OSINT-аналітики оприлюднили супутникові знімки аеродрому Бельбек під тимчасово окупованим Севастополем. На них, як вказано, видно розміщені російськими військовими комплекси ППО і радіолокаційні станції.
Експерти виявили такі системи:
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- Дві РЛС далекого радіолокаційного виявлення 5Ж6У НЕБО;
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- РЛС виявлення системи С-300/400 чи автономна типу 96Л6;
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- Радар підходу RSP-27, що використовується для допомоги літакам під час посадки;
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- Комплекс протиповітряної оборони ближньої дії "Панцир-С2"
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Також у мережі демонструється графік зони дії радарів на аеродромі Бельбек. Утім, за повідомленням, графік не враховує конкретні характеристики кожної станції радіолокації, тому його точність відносна.
Belbek Air Base Radar Site 2023-10-26.
Having a closer look at the radar site located at Belbek Air Base Crimea, Ukraine. It looks quite active with the following systems.
2 x 5Zh6U NEBO-U VHF Early warning radars.
1x 96L6 Acquisition radar of the S-300/400 system or stand… pic.twitter.com/tBOMX6nj4n
Раніше
УНН повідомляв, що агенти партизанського руху «АТЕШ» виявили ворожу систему ППО в тимчасово окупованому Криму біля Сімферополя.