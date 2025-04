OSINT-аналітики опублікували супутникові знімки РЛС та ППО рф на аеродромі Бельбек у Криму

Деталі

OSINT-аналітики оприлюднили супутникові знімки аеродрому Бельбек під тимчасово окупованим Севастополем. На них, як вказано, видно розміщені російськими військовими комплекси ППО і радіолокаційні станції.

Експерти виявили такі системи:



Дві РЛС далекого радіолокаційного виявлення 5Ж6У НЕБО;



РЛС виявлення системи С-300/400 чи автономна типу 96Л6;



Радар підходу RSP-27, що використовується для допомоги літакам під час посадки;



Комплекс протиповітряної оборони ближньої дії "Панцир-С2"



Також у мережі демонструється графік зони дії радарів на аеродромі Бельбек. Утім, за повідомленням, графік не враховує конкретні характеристики кожної станції радіолокації, тому його точність відносна.

Belbek Air Base Radar Site 2023-10-26.



Having a closer look at the radar site located at Belbek Air Base Crimea, Ukraine. It looks quite active with the following systems.



2 x 5Zh6U NEBO-U VHF Early warning radars.

1x 96L6 Acquisition radar of the S-300/400 system or stand… pic.twitter.com/tBOMX6nj4n

— Radio & Nukes(@HamWa07) October 27, 2023

