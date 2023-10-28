OSINT-аналитики опубликовали спутниковые снимки РЛС и ПВО рф на аэродроме Бельбек в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. OSINT-аналитики опубликовали спутниковые снимки комплексов ПВО и радиолокационных станций на аэродроме Бельбек под Севастополем во временно оккупированном Крыму. Фотографии обнародовал OSINT-проект Radio & Nukes, передает УНН.
Детали
OSINT-аналитики обнародовали спутниковые снимки аэродрома Бельбек под временно оккупированным Севастополем. На них, как указано, видны размещенные российскими военными комплексы ПВО и радиолокационные станции.
Эксперты обнаружили такие системы:
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- Две РЛС дальнего радиолокационного обнаружения 5Ж6У НЕБО;
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- РЛС обнаружения системы С-300/400 или автономная типа 96Л6;
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- Радар подхода RSP-27, используемый для помощи самолетам при посадке;
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- Комплекс противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С2"
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Также в сети демонстрируется график зоны действия радаров на аэродроме Бельбек. Впрочем, по сообщению, график не учитывает конкретные характеристики каждой станции радиолокации, поэтому его точность относительна.
Belbek Air Base Radar Site 2023-10-26.
При ближайшем рассмотрении радиолокационной площадки, расположенной на авиабазе Бельбек, Крым, Украина. Она выглядит достаточно активной со следующими системами.
2 х 5Ж6У NEBO-U УКВ РЛС раннего предупреждения.
1 х 96L6 РЛС Приобретения системы С-300/400 или стенд… pic.twitter.com/tBOMX6nj4n
Ранее
УНН сообщал, что агенты партизанского движения «АТЕШ» обнаружили вражескую систему ПВО во временно оккупированном Крыму возле Симферополя.