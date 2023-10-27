Партизани знайшли ворожу систему ППО біля Сімферополя
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Агенти партизанського руху «АТЕШ» виявили ворожу систему ППО в тимчасово окупованому Криму біля Сімферополя. Про це йдеться у Telegram-каналі руху, передає УНН.
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«Наші агенти помітили ворожу систему ППО та склад із боєкомплектом біля села Мазанка Сімферопольського району. Також неподалік можливо розміщена РЛС, яка координує повітряні цілі»,- йдеться в повідомленні.
Деталі
За словами партизанів, територія, де були зафіксовані об’єкти, дуже добре охороняється. Окрім цього «АТЕШ» повідомили координати: 45.017098, 34.247895 та зазначили, що вони продовжують активно займатися розвідувальною діяльністю.
Нагадаємо
Раніше «АТЕШ» повідомляли, що в тимчасово окупованому Криму російські військові активно укріплюють Джанкой.
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