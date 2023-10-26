У Севастополі повідомляють про потужну вібрацію в будинках: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У тимчасово окупованому Севастополі мешканці центральної та північної частини міста повідомляють про потужну вібрацію. Звуки вибуху чутні не були. Про це повідомляє «Кримський вітер», пише УНН.
Цитата
"Жителі центру Севастополя і Північної сторони міста повідомляють про потужну вібрацію в будинках, причому звуку вибуху чути не було",- йдеться в повідомленні.
Доповнення
24 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі під час атаки одна з ракет влучила в ліс поблизу військової частини рф. На її території розташовані склади озброєння чорноморського флоту росії.