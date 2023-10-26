В Севастополе сообщают о мощной вибрации в домах: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Во временно окупированном Севастополе жители центрально и северной части города сообщают о мощной вибрации. Звуки взрыва слышны не были. Об этом сообщает «Крымский ветер», пише УНН.
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«Жители центра Севастополя и Северной стороны города сообщают о мощной вибрации в домах, причем звука взрыва слышно не было»,- говорится в сообщении.
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24 октября во временно оккупированном Севастополе во время атаки одна из ракет попала в лес вблизи воинской части рф. На ее территории находятся склады вооружения черноморского флота россии.