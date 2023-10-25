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В Севастополе ракета упала в полукилометре от склада с оружием рф - росСМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Накануне вечером во временно оккупированном Севастополе во время атаки одна из ракет попала в лес вблизи воинской части рф. На ее территории находятся склады вооружения черноморского флота россии. Об этом сообщает издание ASTRA, пишет УНН.

В Севастополе ракета упала в полукилометре от склада с оружием рф - росСМИ

Цитата

«Во время ракетной атаки одна из ракет попала в лес рядом с в/ч 63876 в районе поселка Сахарная Головка. На территории этой в/ч располагаются склады вооружения черноморского флота россии. В результате падения ракеты загорелся лес, территория в/ч не пострадала», - говорится в сообщении.

Дополнение

ASTRA отмечает, что это уже как минимум вторая ракетная атака на эту воинскую часть за неделю. 18 октября  в результате попадания ракеты территория воинской части получила повреждения, один военный пострадал.

Напомним 

УНН сообщал, что 24 октября мощный взрыв слышали в оккупированном Севастополе.

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