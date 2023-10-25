В Севастополе ракета упала в полукилометре от склада с оружием рф - росСМИ

Цитата

«Во время ракетной атаки одна из ракет попала в лес рядом с в/ч 63876 в районе поселка Сахарная Головка. На территории этой в/ч располагаются склады вооружения черноморского флота россии. В результате падения ракеты загорелся лес, территория в/ч не пострадала», - говорится в сообщении.

Дополнение

ASTRA отмечает, что это уже как минимум вторая ракетная атака на эту воинскую часть за неделю. 18 октября в результате попадания ракеты территория воинской части получила повреждения, один военный пострадал.

Напомним

УНН сообщал, что 24 октября мощный взрыв слышали в оккупированном Севастополе.