У Севастополі ракета впала за півкілометра від складу зі зброєю рф - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Напередодні ввечері в тимчасово окупованому Севастополі під час атаки одна з ракет влучила в ліс поблизу військової частини рф. На її території знаходяться склади озброєння чорноморського флоту росії. Про це повідомляє видання ASTRA, пише УНН.
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«Під час ракетної атаки одна з ракет влучила в ліс поруч із в/ч 63876 у районі селища Сахарна Головка. На території цієї в/ч розташовуються склади озброєння чорноморського флоту росії. Унаслідок падіння ракети загорівся ліс, територія в/ч не постраждала», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
ASTRA зазначає, що це вже щонайменше друга ракетна атака на цю військову частину за тиждень. 18 жовтня унаслідок влучання ракети територія військової частини зазнала пошкоджень, один військовий постраждав.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що 24 жовтня потужний вибух чули в окупованому Севастополі.