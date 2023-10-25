У Севастополі ракета впала за півкілометра від складу зі зброєю рф - росЗМІ

Цитата

«Під час ракетної атаки одна з ракет влучила в ліс поруч із в/ч 63876 у районі селища Сахарна Головка. На території цієї в/ч розташовуються склади озброєння чорноморського флоту росії. Унаслідок падіння ракети загорівся ліс, територія в/ч не постраждала», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

ASTRA зазначає, що це вже щонайменше друга ракетна атака на цю військову частину за тиждень. 18 жовтня унаслідок влучання ракети територія військової частини зазнала пошкоджень, один військовий постраждав.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що 24 жовтня потужний вибух чули в окупованому Севастополі.