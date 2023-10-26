В окупованому Криму росіяни активно зміцнюють Джанкой — "АТЕШ"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У тимчасово окупованому Криму російські військові активно укріплюють Джанкой. Про підготовку форпосту повідомляют партизани “АТЕШ”, передає УНН.
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“Наші агенти в лавах армії рф повідомляють, що орки активно працюють над укріпленням Джанкоя інженерними спорудами”, — повідомили партизани.
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Агенти руху “АТЕШ” так само стежать за перекиданням особового складу і техніки армії рф на місцевий аеродром.
Згідно з даними партизан, звідти мобілізованих росіян відправляють на фронт, де вони гинуть у “м'ясних” штурмах.
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Нагадаємо
Раніше агенти “АТЕШ” повідомляли, що в Луганській області росіяни почали мобілізувати для війни проти України студентів денної форми навчання.