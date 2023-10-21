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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты мобилизуют студентов в Луганской области - АТЕШ

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. В Луганской области россияне начали мобилизовать студентов дневной формы обучения, сообщают агенты “АТЕШ”, пишет УНН.

Оккупанты мобилизуют студентов в Луганской области - АТЕШ

Детали 

Отмечается, что мобилизованных студентов заставляют брать академотпуск. В частности, партизанам известно о таких случаях в т.н. "Донбасском государственном техническом университете" в городе Алчевск. 

“Не лучше дела и на других оккупированных территориях Украины”, - добавляет АТЕШ. 

Мобилизуя в ряды своей армии украинцев на оккупированных территориях, россияне совершают военное преступление.

Напомним

Глава следственного комитета россии Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства, если они отказываются воевать против Украины.

Украинские Национальные Новости

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