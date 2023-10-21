Оккупанты мобилизуют студентов в Луганской области - АТЕШ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В Луганской области россияне начали мобилизовать студентов дневной формы обучения, сообщают агенты “АТЕШ”, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что мобилизованных студентов заставляют брать академотпуск. В частности, партизанам известно о таких случаях в т.н. "Донбасском государственном техническом университете" в городе Алчевск.
“Не лучше дела и на других оккупированных территориях Украины”, - добавляет АТЕШ.
Мобилизуя в ряды своей армии украинцев на оккупированных территориях, россияне совершают военное преступление.
Напомним
Глава следственного комитета россии Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства, если они отказываются воевать против Украины.